Wismar

Petra Dankert ist Asthmatikerin. Ihr Arzt Jacek Bialodrzewski, Facharzt für Innere Medizin, Lungen- und Bronchialheilkunde, hat der Wismarerin bescheinigt, dass sie bei ihm wegen Asthma bronchiale in Behandlung ist. Sie geht davon aus, dass dieses Schriftstück ausreicht, um von der Maskenpflicht befreit zu sein. „Ich bekomme mit Maske keine Luft“, sagt sie.

Es werde in allen öffentlichen Einrichtungen in der Wismarer Altstadt, wo sie wohnt und bekannt ist, akzeptiert, etwa im Einkaufsmarkt oder der Sparkasse, sagt die 64-Jährige. „Nur in der Post in der Mecklenburger Straße habe ich Probleme.“ Und das zum wiederholten Male. Nach einem Vorfall im Sommer und einem aktuellen am 29. November hat sie sich entschieden, das Erlebte öffentlich zu machen.

Vorwurf: ärztliche Bescheinigung sei gefälscht

„Schon an der Tür zum Schalterraum, ich war noch gar nicht drin, wurde ich von einer Mitarbeiterin angeschrien: Maske aufsetzen.“ Wie immer hatte sie die ärztliche Bescheinigung dabei, um sie vorzulegen. „Sie wird nicht akzeptiert. Mir wird vorgeworfen, dass ich sie gefälscht habe. Sowas würde man im Internet bekommen.“ Petra Dankert zeigt ein rotes Rezeptformular, auf dem nicht nur der Stempel der Praxis ist, sondern auch die blaue Originalunterschrift des Mediziners.

„Ich würde ohne Maske die Kunden anstecken, wird mir vorgehalten.“ Nach ihrer Erinnerung befanden sich zwei Kunden an den Schaltern. „Die Postbeschäftigten arbeiten hinter Glasscheiben und tragen auch keine Maske. Ich bin inzwischen dreimal geimpft“, berichtet Petra Dankert und legt ihre Zertifikate vor. „Ich halte mich an die Regeln in der Pandemie, weil ich keinen Ärger will“, meint die studierte Schiffbautechnologin, „und dann habe ich doch Ärger.“

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bei Aufregung kann sie Anfall von Atemnot bekommen

Durch den Disput und die Anschuldigungen, was weitere Kunden miterlebt haben, habe sie Luftnot bekommen und musste sich am Geländer festhalten. „Das passiert mir, wenn ich mich aufrege. Dann steigt mein Blutdruck und die Bronchien ziehen sich zusammen, hat mir mein Arzt erklärt. Das spüre ich im Brustkorb“, schildert sie. Mithilfe ihres Notfallsprays weiten sich die Bronchien wieder. Das dauert etwa 15 Minuten.

Bei dem Vorfall im Sommer, als sie schon mal so barsch abserviert worden sei, hatte sie einen Anfall von Atemnot, wie er für Menschen mit Asthma typisch ist. „Mir sackten die Beine weg. Ein Mann hat mir geholfen und den Notarzt gerufen. Ich bin bewusstlos geworden und erst im Krankenhaus wieder aufgewacht.“ Soweit ist es diesmal zwar nicht gekommen. „Aber die Mitarbeiterin, die die Chefin sein soll, wollte die Polizei rufen. Das ist mir recht, habe ich ihr gesagt. Getan hat sie es doch nicht.“

„Das nächste Mal schicke ich meinen Mann“

Eine junge Frau hat den Brief, den Petra Dankert mit Rückantwort aufgeben wollte, für sie am Schalter abgegeben und bezahlt. „Sie hat mir auch geholfen, ins Freie zu kommen, wo ich die Viertelstunde abgewartet habe.“ Nach einer Operation am Knie ist die Wismarerin, die außerdem an Diabetes leidet, sehr schlecht zu Fuß und auf einen Rollator angewiesen.

„Das nächste Mal schicke ich meinen Mann“, hat sie sich vorgenommen. Obwohl sie in der Filiale auch schon eine jüngere freundliche Postmitarbeiterin erlebt hat, die ihre ärztliche Bescheinigung akzeptiert hat.

Postbank akzeptiert Bescheinigung nicht als Befreiung

Hartmut Schlegel von der Pressestelle der Postbank, die in Wismar die Dienstleistungen der Post übernimmt, könne nach OZ-Anfrage „die Vorwürfe der Leserin nicht bestätigen. Meine Kolleginnen in der Filiale Wismar haben mir glaubhaft versichert, dass die Kundin auf höfliche Bitte kein Attest vorlegen konnte, das die Befreiung von der Maskenpflicht bescheinigt. Sie hatte einen Rezeptschein dabei, der lediglich zeigt, dass sie in ärztlicher Behandlung ist, dazu einen Schwerbehindertenausweis“, teilt er mit. „Meine Kolleginnen haben sie daraufhin höflich gebeten, ihre Maske aufzusetzen. Daraufhin wurden sie von der Kundin beschimpft.“

Ausnahmeregelung Ausnahmen von der Maskenpflicht sind bei gesundheitlichen Einschränkungen möglich. Sie gelten laut Corona-Landesverordnung MV Paragraf 1b, Absatz 3 dann, wenn das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung aufgrund gesundheitlicher oder psychischer Einschränkungen nicht zumutbar beziehungsweise nicht möglich ist. Das kann etwa bei Asthma oder anderen schweren Lungen-, aber auch Herzerkrankungen sein, bei denen die Sauerstoffversorgung bereits eingeschränkt ist. Wichtig: Die Erkrankung sollte durch ein ärztliches Attest belegt sein, um einen entsprechenden Nachweis hierüber zu haben. Das Mitführen einer entsprechenden Bescheinigung kann Probleme bei Kontrollen verhindern. Ausstellen kann ein Attest nach Angaben von Stefan Zutz, Vorsitzender des Hausärzteverbandes MV, jeder Arzt – sowohl der Haus- als auch der Facharzt. Ein Pauschal-Attest reicht nicht. Nach einem Urteil des Oberverwaltungsgerichts in Münster vom 24. September 2020 muss der Arzt erklären, warum genau die Maske gefährlich für die Gesundheit des Trägers sein könnte, ob es zum Beispiel Vorerkrankungen gibt. Außerdem soll festgehalten werden, wie der Arzt zu seiner Diagnose gekommen ist. Solange es zur Kommunikation mit Menschen mit Hörbehinderungen, die auf das Lippenlesen angewiesen sind, erforderlich ist, darf die Mund-Nase-Bedeckung unter Einhaltung des Mindestabstandes von 1,50 Meter abgenommen werden. Auch für Kinder bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres gilt die Maskenpflicht nicht.

Von Haike Werfel