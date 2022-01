Wismar

In Wismar sollen Fotovoltaikanlagen auf die Dächer. „Die bisher ungenutzten Dachflächen der städtischen Gebäude bieten ein hohes Potenzial für das Nachrüsten von Fotovoltaikanlagen“, erklärt René Fuhrwerk von den Wismarer Grünen.

Andere Kommunen gehen bereits diesen Weg. Dass es funktioniert, zeigt das Technische Landesmuseum. Auf dem Dach des Phantechnikums betreiben die Stadtwerke Wismar seit 2008 eine solche Anlage.

Beispiel Technisches Landesmuseum Auf dem Dach des Technischen Landesmuseums gibt es seit 2008 eine Photovoltaikanlage. Sie befindet sich im Eigentum der Stadtwerke Wismar. Mit den 64 Modulen werden jährlich rund 10 000 Kilowattstunden Strom erzeugt. Die Anlage hat rund 65 000 Euro gekostet, nach etwa zwölf Jahren hat sie sich amortisiert. Aufgrund der damaligen hohen Vergütung wird der erzeugte Strom zu 100 Prozent in das Netz der Strom- und Gasnetz Wismar GmbH eingespeist. Das Museum nutzt damit den Strom nicht direkt für sich. Mit der PV-Anlage wird öffentlichkeitswirksam die Erzeugung von regenerativen Energien dargestellt. Dazu wurde im Foyer eine Datentafel errichtet, wo aktuell der erzeugte Strom und die damit verbundene Einsparung an CO2 (jährlich rund fünf Tonnen) dargestellt wird. Die Stadtwerke Wismar haben 2012 auf der ehemaligen Deponie Müggenburg eine PV-Anlage mit rund 9000 Modulen errichtet. Es werden dort jährlich rund zwei Millionen Kilowattstunden erzeugt, die für die Versorgung von 500 Haushalten ausreichen.

Grüne: Strom selbst nutzen, statt teuer einkaufen

Fuhrwerk: „Die Praxis zeigt, dass sich PV-Anlagen nach circa zehn Jahren amortisiert haben. Bei einer durchschnittlichen Betriebsdauer von mindestens 25 Jahren kann der städtische Haushalt mittelfristig stark entlastet werden. Gerade städtische Gebäude sind durch ihre Nutzung tagsüber für den Verbrauch des selbst erzeugten Stroms prädestiniert.“ Strom könne so selbst genutzt und müsse nicht teuer eingekauft werden.

Wismar untersucht 34 Gebäude der Hansestadt

Die Stadtverwaltung hat inzwischen 34 Gebäude auf Eignung für Photovoltaikanlagen geprüft. Danach kommen 13 Gebäude infrage: die Hanse-Grundschule und die Mehrzweckhalle (beide Bürgermeister-Haupt-Straße), die Bertolt-Brecht-Schule in der Kapitänspromenade, die Grundschule am Friedenshof in der Hanns-Rothbarth-Straße, die Ostsee- und die Seeblickschule in Wendorf, die Rudolf-Tarnow-Turnhalle und die Rudolf-Tarnow-Grundschule am Kagenmarkt, die beiden Gebäude der freiwilligen Feuerwehren in der Professor-Frege-Straße und in der Störtebeker-Straße, das Zentrallager der Stadt am Trenkelgrund, das Theater und die Alte Reithalle.

Alle anderen Objekte scheiden aus Sicht der Verwaltung aus. Die Gründe sind unterschiedlich. Ausschlusskriterien sind zum Beispiel, wenn sich die Gebäude im Bereich des Flächendenkmals Altstadt befinden, es sich um ein Denkmal handelt und die bauliche Konstruktion die Installation nicht zulasse.

Hansestadt will 13 Gebäude näher untersuchen

Im nächsten Schritt sollen die 13 infrage kommenden Dächer näher untersucht werden. „60 000 Euro sind für vorbereitende Untersuchungen an Dächern im Haushalt 2022 vorgesehen“, so Heike Bansemer, Leiterin der Finanzverwaltung.

Bei den Investitionskosten hält sich die Stadt zum jetzigen Zeitpunkt zurück. Erst müssten die Untersuchungen abgewartet werden. Die Stadt wird diese Leistung ausschreiben. „Während der Untersuchungszeit wird auch die Vergabe der Installation und Betreibung der Photovoltaikanlagen an Dritte geprüft. Damit würden der Hansestadt keine Investitionskosten entstehen“, so die Verwaltung. Die Stadtwerke Wismar könnten hier als Partner auftreten. Die Umsetzung könnte im Laufe des nächsten Jahres erfolgen.

Von Heiko Hoffmann