Wismar

„Finden, freuen, behalten oder weiter verstecken“ steht mit Edding auf der Rückseite des grauen Steins geschrieben, den ein Facebook-Nutzer fotografiert und auf der Plattform in der Wismar-Gruppe verbreitet hat.

Die Vorderseite des Steins zeigt eine liebevoll gestaltete farbenfrohe Zeichnung. Auf den Post hin hatten mehrere User reagiert, weitere Fotos veröffentlicht und Hinweise gegeben, wo sie die Steine fanden: Wismar, Hohen Wieschendorf, Proseken und Boltenhagen waren unter anderem angegeben. Ein Grund für mich, auch mal Ausschau zu halten.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ich entscheide mich für die Strandstrecke von Wendorf nach Hoben – auch wenn es irgendwie wie Ostern ist, ohne die Gewissheit zu haben, dass der Hase auch tatsächlich etwas verloren hat. Da es an diesem Morgen sehr neblig ist, lohnt sich der Blick in die Ferne nicht. Daher kann ich meinen Blick unabgelenkt zum Boden richten. Ich lasse die Seebrücke im Rücken und wandere am Wendorfer Strand am Turm der Rettungsschwimmer vorbei. Ob es hier in Corona-Zeiten im Sommer auch so ruhig sein wird wie jetzt gerade? Ich hoffe, dass sich die Lage bald entspannt.

Die Wanderstrecke von der Wendorfer Seebrücke bis nach Hoben. Quelle: Arno Zill

Der Weg am Wasser entlang wird immer schmaler. Viele Baumwurzeln unmittelbar am Strand sind freigespült – eine gemeinsame Arbeit von Wasser und Wind. Die letzten Sturmfluten haben wohl ganze Arbeit geleistet. Sogar mitten auf dem schmalen Strandabschnitt ist eine gigantische Wurzel zu sehen. Es sieht aus, als ob mich eine riesige Krabbe begrüßen würde.

Wie eine große Krabbe sieht diese Baumwurzel mitten im Weg aus. Quelle: Jana Franke

Solche Wurzeln eignen sich gut als Versteck für kleine Dinge wie bunte Steine. Mein Blick wandert von Wurzel zu Wurzel. Nichts. Hier mal eine leere Schnapsflasche, da mal eine leere Zigarettenschachtel. Bunte Steine? Fehlanzeige. Dafür sehe ich aber viele Steintürmchen. Hier hat sich jemand große Mühe gegeben, Steine der Größe nach aufeinander zu sortieren. Mal sind die Türme größer, mal kleiner. Bloß nicht dagegen stoßen und vorsichtig daran vorbeigehen, denke ich.

Noch viel mehr Freizeittipps für MV Mecklenburg-Vorpommern ist ein Land zum Entdecken. Sie suchen Inspiration für Ihren nächsten Ausflug? Egal ob Spaziergänge, Radtouren oder Spielplatz-Rallys: Die OSTSEE-ZEITUNG sammelt die besten Freizeittipps für alle Aktiven im Land – für Einheimische und Urlauber – für Familien mit Kindern oder auch nur für Erwachsene. Schauen Sie einfach auf www.ostsee-zeitung.de/freizeittipps vorbei. Hier finden Sie Vorschläge, untergliedert nach Regionen zwischen Grevesmühlen und Usedom.

Ich genieße das Plätschern der Wellen. Der Strand ist menschenleer. Obwohl – aus dem Augenwinkel sehe ich dann doch jemanden. Ein blauer Handschuh blitzt mir entgegen. Hier hat sich ein Spaziergänger den Spaß erlaubt, dem Baumstamm ein lachendes Gesicht zu verpassen und somit ein Baum-Männchen zu gestalten. Auf einen Ast ist der blaue Handschuh „aufgespießt“. Es wirkt, als würde das Männchen winken.

Dieses Baum-Männchen grüßt die Spaziergänger zwischen Wendorf und Hoben. Quelle: Jana Franke

Mit einem Lächeln gehe ich weiter. Nun wird es etwas beschwerlicher. Mitunter ragen Baumstämme über den Strand ins Wasser. Über einen muss ich sogar rüberklettern, wenn ich nicht durch das Ostseewasser gehen will. Dann fallen mir grüne Gebilde ins Auge, die einem Wollknäuel gleichen. Die machen mich neugierig. Ich zücke mein Handy und gebe bei Google die Worte „grüne Kugeln Strand“ ein. Sogenannte See- oder Meerbälle sollen es sein. Laut Wikipedia sind die meist runden, faserig-filzigen Gebilde weltweit an Stränden zu finden. Besonders nach Frühjahrs- und Herbststürmen treten sie massenhaft auf. Am Ende ist es nichts anderes als Seegras. Die Kugeln bilden sich aus herausgerissenem Rhizomgeflecht von Seegras, dessen Fasern auf dem Sandboden durch Wellen und Strömungen hin und herbewegt werden und so kugelig miteinander verfilzen.

Die sogenannten See- oder Meerbälle. Quelle: Jana Franke

Weiter geht’s. Bis nach Hoben ist es nicht mehr weit und meine Hoffnungen schwinden, einen solchen bunten Stein, wie ich ihn auf Facebook gesehen habe, zu finden. Aber warum soll nicht ich einen kleinen Gruß hinterlassen? Ich habe zwar keine Farbstifte dabei und meine künstlerischen Fähigkeiten, was das Malen betrifft, sind leider auch begrenzt, aber am Ende ist es ja egal, was auf einem Stein zu sehen ist. Ich greife zu meinem Kugelschreiber, suche mir einen weißen Stein und schreibe einen Gruß darauf.

Der OZ-Gruß am Strand. Quelle: Jana Franke

Ich lege den Stein auf einem größeren am Strand zurecht, als mir plötzlich eine Geldmünze ins Auge fällt. Mein einziger Fund des Tages. Das Ostseewasser und der Strandsand haben an dem Geldstück deutliche Spuren hinterlassen. Ich kann nur Pfennig lesen. Ich stecke es erst einmal in die Hosentasche und steuere auf das schöne Örtchen Hoben zu. Von da aus lasse ich mich von einer Kollegin abholen.

Wieder im Homeoffice, habe ich mir den Taler erst einmal vorgenommen und gereinigt. Schnell erkenne ich die altdeutsche Schrift und schrubbe weiter. Das Geldstück stellt sich als zehn Reichspfennig aus dem Jahr 1941 heraus. Was für ein Fund!

Zur Galerie Von bizarren Wurzeln, über Steintürmchen und Meerbälle bis hin zu Münzen war auf dem Weg von Wendorf nach Hoben einiges zu finden. Nur liebevoll bemalte Steine nicht – der Grund der Wanderung.

Am Abend nach meiner Wanderung fand ich eine weitere Stein-Meldung auf Facebook: „Der Glücksstein lag auf dem Geländer der Brücke über den Wallensteingraben am Kagenmarkt in Wismar“, steht dort geschrieben. Mist, da war ich wohl heute am falschen Ende unterwegs. Abgebildet hatte die Nutzerin einen Stein, auf dem auf der einen Seite das Wort Glück und auf der Rückseite der Hinweis „finden, freuen, posten“ mit der Facebook-Seite „NWM-Steine“ zu lesen ist. Dort erfahre ich, dass die Administratorin der Seite regelmäßig Steine in Wismar verteilt, um anderen Menschen in den schweren Zeiten ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. „Da der graue Alltag mit einer Kleinigkeit schon bunt werden kann, haben wir uns überlegt, hier in Nordwestmecklenburg/Wismar Steine zu bemalen und dann wieder auszulegen – versteckt oder gut sichtbar für andere“, heißt es. Tolle Idee – auch wenn ich leider leer ausgegangen bin. Also, auf in die Innenstadt...

Von Jana Franke