„Es fließt in Strömen“ heißt die neue Sonderausstellung im Wismarer Phantechnikum. Nein, keine Hochwassergeschichte, sondern die Geschichte des industriellen Bierbrauens im Land ist Thema im technischen Landesmuseum.

„Es geht um das fabrikmäßige Brauen mit Dampfmaschinen und großer Technik“, führt Kurator Dr. Ingo Sens in die Ausstellung ein. Dr. Ingo Sens ist seit 30 Jahren als freiberuflicher Technik- und Industriehistoriker aktiv, seit gut 20 Jahren ist sein Schwerpunkt das „Industrielle Brauen in Mecklenburg und Vorpommern“.

Europaweiter Bierexport

Vor der Industrialisierung waren die Hansestädte wie Wismar, Rostock und Stralsund große europaweite Bierexporteure. Die Städte hatten das Privileg des Bierbrauens, so Ingo Sens. „In der Stadt durfte gebraut werden, auf dem Land nicht. Und die Gutsbesitzer auf dem Land durften Schnaps brennen, in der Stadt durfte man das nicht.“ Bis 1869 bestanden diese festen Lieferbeziehungen zwischen Stadt- und Landbevölkerung. Dann änderte sich die entsprechende Gesetzgebung, die Industrialisierung setzte ein.

Ausgestellt werden im Wismarer Phantechnikum technische Geräte zwischen Pumpe, Bierfilter und Verkorker, dazu Bierfässer, Flaschen, Werbeschilder aus den verschiedenen Jahrzehnten und Proben dessen, woraus ein Bier laut Reinheitsgebot bestehen darf: Wasser, Gerste, Malz und Hopfen. Historische Filmaufnahmen zeigen zum Beispiel den Besuch in der Rostocker Brauerei von Mahn & Ohlerich 1920/21, also in den Anfängen des Films!

Mahn & Ohlerich

„Schwerpunkt der Ausstellung bildet natürlich die Brauerei Mahn & Ohlerich, die wichtigste, größte und innovativste Brauerei bis etwa 1945 in Mecklenburg“, so Sens. Wie bedeutsam sie war, zeigt ein Bild in der Ausstellung. Otto Bartels (1874–1958) hat 1942 die Ölmalerei „Stillleben mit Brathering, Bier und Radieschen“ geschaffen. Das Bier ist als Mahn & Ohlerich zu erkennen, die gemalte Flasche ist ebenfalls Teil der Ausstellung.

Andere Brauereien gab es genauso, sie werden durch Werbeträger sichtbar. 1939 gab es in Mecklenburg und Vorpommern 21 Geschäftsstellen der Brauerei Mahn & Ohlerich, dazu neun weitere Brauereien. Sens: „Die meisten haben irgendwann zur Rostocker Brauerei gehört, zu DDR-Zeiten sind sie alle unter diesen einen Hut gekommen.“

Craft-Biere

Industrialisierung versus (Geschmacks-)Vielfalt – der Trend geht seit Jahren wieder zum Craft-Bier, also zum individuell handwerklich gebrauten Trinkgenuss anstelle der oft gleichschmeckenden Masse. Ein Ausstellungsobjekt hat diese Entwicklung vorhergesehen. 1996 stellte Prof. Dr. Heyo Mennega aus Rostock seine Mikrobrauerei „Braxonia“ vor. Der Prototyp der Anlage stand, so Heiner Busche vom Wismarer Braukombinat, ewig unbeachtet in der Cafeteria des Phantechnikums, zeitweise sogar im Keller.

Der Hobbybrauer hat den Hintergrund der Anlage recherchiert, den Kontakt zum Rostocker Erfinder hergestellt und ist begeistert: „Eine clevere Anlage! Eine ganze Brauerei kompakt auf einem Quadratmeter.“

Bis zum 27. März ist die Ausstellung zu sehen. Derzeit gilt die 3G-Regel. Gäste müssen nachweisen, dass sie geimpft, genesen oder tagesaktuell negativ getestet sind. Es werden nur PoC-Antigen-Schnelltests von medizinisch geschultem Personal akzeptiert, auch Kinder ab 7 Jahren, die nicht aus MV kommen, müssen den Test nachweisen.

