Wismar

Endlich hat St. Georgen wieder ein goldglänzendes Kreuz. Nicht das einfache Hölzerne, das in der kleinen Andachtsecke steht. Sondern ein großes Goldenes inmitten der Kirche. Das mag manch ein Besucher, manch eine Besucherin derzeit beim Kirchenbesuch denken.

Piksen im Auge des Betrachters

„Die Leute glauben tatsächlich, das ist ein altes Kreuz“, freut sich Künstler Klaus-Dieter Steinberg über sein gelungenes Piksen im Auge des Betrachters. Man muss näher rangehen, um das Problem zu erkennen. Wie bei der Kirche.

Denn spätestens, wenn die Menschen näher gucken, genauer gucken, kommt der Schockmoment. Da liegt eine Frau auf dem Altar, spreizt die nackten Beine, ihr Geschlecht vom Priesterschal mit dem Kreuz verdeckt. Da erschlägt der eine den anderen mit dem Kreuz, da lecken ein Wolf im Schafspelz und ein Schaf mit dem grauen Wolfsumhang am Kreuz, da versteckt ein eher unmenschlich anmutender Papst sich zwischen großen Kreuzen.

Kirchenkritik

Viel Kritik an der Institution Kirche mit ihren Skandalen zwischen Missbrauch, Unterdrückung, Krieg und Verschwendung, verpackt im stärksten Symbol der Kirche, dem Kreuz. 2017 hing es schon in der Rostocker St.-Nikolai-Kirche. Das Goldglänzende ist die immer gleiche Federzeichnung vom Petersdom in Rom. „Damit man gleich sieht, an wen das adressiert ist“, kommentiert der Künstler aus dem Wismarer Ortsteil Hoben. Und: „Wenn ich aushole, dann richtig.“ Diese Zeichnung hat er digital mit seinen Karikaturen verschmelzen lassen, auf Goldfolie gedruckt und dabei den Stil der christlichen Ikonografie nachgeahmt.

In Rostock, so erzählt er, gab es Diskussionen über das Kreuz. Man sagte dem Künstler, das sei doch alles gar nicht so schlimm. Die Antwort des Künstlers könnte auch der christlich angehauchten Kritik in der Wismarer Kirche den Wind aus den Segeln nehmen: „Ich bewerte nicht, wie schlimm etwas ist. Ich mache nur eine Bestandsaufnahme, wie etwas ist. Dass etwas ist. In einer für mich entsprechenden künstlerischen Darstellungsform.“

Große Ausstellung zweier Künstler

Das Kreuz ist ein kleiner Teil der großen Ausstellung, die am Freitag um 16 Uhr in Wismars St.-Georgen-Kirche eröffnet wird. Unter dem Titel „Zeitansagen“ stellen Klaus-Dieter Steinberg und Klaus-Joachim Albert Digitalcollagen, Objekte und Skulpturen im Kunstraum St. Georgen aus.

Die Ausstellung präsentiert zwei bekannte Künstler aus Mecklenburg-Vorpommern in einem großartigen Kontrast – inhaltlich wie formal. Beide Künstler stehen stellvertretend für eine ganze Generation von Künstlerinnen und Künstlern der Vor- und Nachwendezeit, welche die Kunstszene in Mecklenburg-Vorpommern maßgebend geprägt haben.

Steinberg zeigt seine Digitalkollagen, in denen er sich oft sehr kritisch mit aktuellen Entwicklungen auseinandersetzt. Alles Arbeiten, die jeweils für die Landeskunstschauen entstanden sind. Die Metallobjekte von Albert aus Lübstorf in Nordwestmecklenburg erinnern an Räume oder Tempel – mit Treppen und Durchblicken. Aus rein geometrischen Grundformen faltet und erschafft er Flächen, die gerade im Wechselspiel des Kirchenlichts spannende Anblicke bieten.

Die Ausstellung ist bis zum 28. März 2022 täglich von 10.00 bis 16.00 Uhr bei freiem Eintritt zu sehen.

Von Nicole Hollatz