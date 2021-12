Wismar

Bereits am 25. November hat sich an der Kreuzung Schweriner Straße Bürgermeister-Haupt-Straße ein Unfall zwischen einem Auto und einem Kind ereignet. Nach Angaben der Polizei überquerte ein zehnjähriger Junge an diesem Donnerstagmorgen gegen 07.20 Uhr die Straße mit seinem Fahrrad in Richtung Ortsausgang, da die Ampel für ihn auf Grün sprang. Gleichzeitig missachtete ein Autofahrer seine rote Ampel und bog mit seinem schwarzen Kleinwagen, aus der Bürgermeister-Haupt-Straße nach rechts in die Schweriner Straße.

Der Junge bremste, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht verhindert. Er prallte gegen den hinteren linken Fahrzeugbereich und stürzte. Dabei verletzte er sich leicht. Der Autofahrer setzte seine Fahrt ohne nach dem Jungen zu schauen fort.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise geben können, um Mithilfe. Hinweise nimmt die Polizei in Wismar unter der Telefonnummer 0 38 41 / 2 030 sowie jede beliebige Polizeidienststelle entgegen.

Von OZ