Wismar: Autodieb auf dem Weg nach Polen betrunken verhaftet

Wismar

Ein in Wismar gestohlener Pkw ist von der Polizei auf der Autobahn in Richtung Polen entdeckt worden. Der weiße Ford Edge war in den frühen Morgenstunden des 10. Dezember von einem Autohaus gestohlen worden. Bereits wenige Stunden später, am Vormittag des 11. Dezember, konnte der Täter von Beamten der Landespolizei Brandenburg auf der Bundesautobahn 11 gefasst werden. In Höhe der Anschlussstelle Gramzow wurde das Fahrzeug gestoppt und kontrolliert. Der 37-jährige polnische Fahrer hatte keine Fahrerlaubnis und war unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen unterwegs. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,17 Promille. Daraufhin klickten die Handschellen. Ermittlungen wurden unter anderem wegen des Verdachts der gewerbsmäßigen Bandenhehlerei eingeleitet.

Wie die Polizei Brandenburg informiert, wurde der Dieb mittlerweile einem Richter am Amtsgericht Neuruppin vorgeführt, der einen Haftbefehl gegen den Mann erließ. Durch seine Festnahme konnte ein Sachschaden in Höhe von etwa 40 000 Euro vermieden werden.

Von OZ