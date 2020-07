Wismar

Die Situation ist nicht ungefährlich: Autos können in der Altstadt von der Böttcherstraße in die Fußgängerzone der Krämerstraße einbiegen. Vorbei am Brunnen geht es in die Breite Straße oder in die Bademutterstraße.

Hier ist es eng und unübersichtlich. Am Brunnen spielen Kinder, vor dem Café und dem Hot-Dog-Laden lassen es sich Leute gut gehen. Dazwischen tummeln sich Fußgänger und Radfahrer. Und auch Autos fahren da immer wieder lang.

Anzeige

Bürgermeister soll prüfen

Der Bürgermeister soll nun prüfen, ob sich die Situation entschärfen lässt. Die Linken in der Bürgerschaft wollen, dass das „regelmäßige Befahren von Kraftfahrzeugen ohne Sondernutzungserlaubnis aus der Böttcherstraße zur Breiten Straße und Bademutterstraße durch die Fußgängerzone zu unterbinden ist“.

Weitere OZ+ Artikel

Sie verweisen darauf, dass das Befahren der Fußgängerzone mit dem Pkw grundsätzlich unzulässig ist, genauso wie das Halten und Parken. Ansonsten sei eine Sondernutzungserlaubnis erforderlich. Allerdings habe die Sicherheit der Fußgänger besonderen Vorrang.

Viel Lesestoff für Verkehrsteilnehmer: Autos aus Richtung Böttcherstraße dürfen nach links durch die Fußgängerzone in Richtung Breite Straße fahren. Quelle: Heiko Hoffmann

„Der Verkehr, nicht nur durch Lieferfahrzeuge, nimmt Überhand“, so Britta Fust von den Linken. Touristen seien überrascht, der Brunnen sei auch schon mit einem Kreisverkehr verwechselt worden.

Karstadt-Parkplatz in Böttcherstraße

Da die Durchfahrt aus der Böttcherstraße – hier befindet sich auch der Karstadt-Parkplatz – über die Fußgängerzone erlaubt ist, „kommt es durch den regelmäßigen Verkehr von Kraftfahrzeugen im Bereich des Brunnens Krämerstraße häufig zu Gefährdungssituationen von Fußgängern und Fahrradfahrern“, so die Linksfraktion.

„Der Verkehr – nicht nur durch Lieferfahrzeuge – nimmt Überhand.“ Britta Fust von der Linksfraktion in der Wismarer Bürgerschaft Quelle: privat

Ihr Vorschlag: Der Pkw-Verkehr sollte zum Beispiel über die Neustadt abgeleitet werden und dem Lieferverkehr mit Sondernutzungserlaubnis sollte die Durchfahrt nur innerhalb bestimmter Zeiten gewährt werden.

Mehrheit für Antragen der Linken

Unterstützung erfährt das Ansinnen bei der SPD. Von nicht mehr zeitgemäßen Zuständen angesichts von Diskussionen um autofreie Innenstädte spricht Sibylle Runge. Hingegen erklärte für die CDU Tom Brüggert, nicht für den Antrag zu stimmen. Autofahrer müssten weitere Fahrwege in Kauf nehmen, das sei keine ökologische Variante.

Mit 20 Ja- und 13 Nein-Stimmen bei drei Enthaltungen soll sich nun die Verwaltung mit dem Thema auseinandersetzen.

Viel zu beachten: Schilder an der Ecke Breite Straße/Krämerstraße. Quelle: Heiko Hoffmann

Nach Angaben der Stadt war die Ausfahrt aus der Böttcherstraße in Richtung Breite Straße oder Bademutterstraße für den Lieferverkehr angedacht. „Nach bestehender Beschilderung ist es nicht erlaubt, außerhalb der Belieferungszeiten den Bereich von der Breiten Straße aus zu befahren.“

Anders verhält es sich aus Richtung Böttcherstraße. Hier ist es möglich, in Richtung Breite Straße zu fahren. „Damit wird vermieden, dass die Fahrzeuge über die Straßen Heide und Neustadt ausfahren müssen. Eine Wendeeinrichtung in Höhe Böttcherstraße/Büttelstraße ist baulich aufgrund der Bebauung nicht herzustellen“, teilt die Stadt mit.

Stadt will neu prüfen

Die Stadt verteidigt zwar die jetzige Regelung. Als Argumente werden die beengten Verhältnisse und das notwendige Ausfahren von Liefer- sowie Ent- und Versorgungsfahrzeugen angeführt. Senator Michael Berkhahn ( CDU): „Die Situation ist nicht einfach, aber wir werden der Sache nachgehen.“

Die Verwaltung will die Situation neu überprüfen. Dazu soll kurzfristig Kontakt mit der Wirtschaft bezüglich des Lieferverkehrs aufgenommen werden. Eine denkbare Teillösung kündigt die Stadt bereits an. Der Lieferverkehr mit der Ausfahrt über die Böttcher- und Krämerstraße zur Breiten Straße und Bademutterstraße könnte auf die Zeiten beschränkt werden, in denen die Fußgängerzone von Fahrzeugen ausnahmsweise genutzt werden darf: von 6 bis 10 Uhr und von 18 bis 22 Uhr.

Von Heiko Hoffmann