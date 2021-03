Wismar: Azubis werben Azubis mit Hashtag-Kampagne

Wismar

Welcher Schüler kennt es nicht? Im Klassenverband geht es mit dem Bus in Richtung Ausbildungsmesse. Vor Ort gibt es an verschiedenen Ständen jede Menge Input von Angestellten oder Führungskräften. Am Ende fahren die Schüler mit vielen Flyern nach Hause, von denen vermutlich die Überzahl in den Müll wandert. Ist der Sinn und Zweck der Veranstaltung – Nachwuchs werben – damit erfüllt? Haben die klassischen Ausbildungsmessen ausgedient? Die Kreishandwerkerschaft Nordwestmecklenburg-Wismar zumindest beweist, dass es auch anders geht.

Das Handy ist für Elin Sedlak Mittel zum Zweck. Auf Instagram ist die 16-Jährige aktiv unterwegs, um für ihren Traumberuf Friseur zu werben. Zustande gekommen ist das eher zufällig. Als Auszubildende im ersten Lehrjahr im Salon „Fristyler“ in Wismar ist ihr von Ausbilder Jörg Zecher ein unabhängiger Pate zur Seite gestellt worden, der sie über drei Jahre begleitet – Tobias Böse von der Kreishandwerkerschaft. Der ist seit Jahren aktiv für die Nachwuchsgewinnung im Handwerk unterwegs, vor allem auf Plattformen wie Instagram und Tiktok. Ins Boot holt er dafür Azubis, die frei von der Leber von ihren Erfahrungen in ihrem Ausbildungsberuf erzählen. So wurde Elin am Tag der Unterzeichnung ihres Lehrvertrages gleichzeitig das Gesicht der Friseur- und Kosmetiker-Innung Nordwestmecklenburg.

Mit QR-Code an Infos kommen

So funktioniert es praktisch: Wird der QR-Code eingescannt, erscheint Elin im Video und verrät, warum sie sich für den Friseurberuf entschieden hat. Quelle: Screenshot Instagram

Wie das aussieht? Auf Autogrammkarten und Plakaten ist neben einem Foto von Elin ein QR-Code zu finden. Wird der eingescannt, ploppt ein Video auf, in dem Elin unter anderem erzählt, warum sie sich für den Beruf entschieden hat. Die Aktion #dasbesteamhandwerk begleitet sie zeitgleich auf ihrer Instagram-Seite (elinsmakeover). Ob Produktvorstellungen, praktische Übungen für Auszubildende oder sogar ein Interview mit einer Dragqueen – es ist viel Buntes und Witziges dabei. „Ich habe mich sofort bereit erklärt, mich an der Aktion zu beteiligen. Es macht mir sehr viel Spaß“, sagt Elin. Sie hofft, dass sie damit viele Jugendliche erreicht, die erwägen, den Beruf zu erlernen.

Sie selbst hat sich in der achten Klasse in einem Buch von der Agentur für Arbeit über Ausbildungsberufe informiert. „Ich habe auch im Internet recherchiert und Messen besucht“, erinnert sich die 16-Jährige. Eine ähnliche Aktion wie #dasbesteimhandwerk hätte sie sich allerdings auch für sich gewünscht. „Es ist ja doch etwas anderes, wenn ich Berufsinformationen von einer Gleichaltrigen bekomme, als von einer Angestellten oder Meisterin, die den Beruf schon jahrelang ausübt“, umschreibt sie.

Persönlicher Kontakt wichtig

Davon, dass die klassischen Ausbildungsmessen dennoch weiterhin eine wichtige Rolle spielen, ist Petra Gansen, Sprecherin der Handwerkskammer Schwerin, überzeugt. „Die Überzeugungskraft der handwerklichen Berufe lebt stark vom persönlichen Eindruck und von der Möglichkeit, Werkzeuge und Materialien anfassen zu können. Diese Möglichkeiten bieten sich auf Messen, sind aber nur schwer bis unmöglich in den digitalen Raum zu übertragen“, erklärt sie. Es habe in anderen Regionen Versuche mit digitalen Berufsmessen gegeben, die aber keine überragende Resonanz erzielt hätten. „Insofern hoffen wir sehr, dass bald wieder persönliche Kontakte zwischen Betrieben und Schülern möglich sein können.“

Die Lage ist dramatisch. „Das vergangene Jahr mussten wir mit einem Minus von etwa sieben Prozent bei den neuen Ausbildungsverträgen bilanzieren“, bedauert Petra Gansen. Ursächlich sei primär ein Mangel an Bewerbern gewesen. Die Ausbildungsbereitschaft der Betriebe sei dagegen weiterhin hoch. „Wir hatten 2020 rund ein Drittel mehr Angebote für freie Stellen in unserer Lehrstellenbörse als in den coronafreien Vorjahren.“

Auch 2021 hat bereits mit vielen Einschränkungen begonnen. So musste die Handwerkskammer den Tag der offenen Werkstatt ausfallen lassen. Jedes Jahr Ende Januar wird damit das Ausbildungsjahr eingeläutet. „Gemeinsam mit rund 50 Betrieben haben wir immer gut 1500 Teilnehmer, meist ganze Familien, nach Schwerin-Süd locken können. Dieser Auftakt fehlt, und bis auf Weiteres werden auch keine anderen Ausbildungsmessen stattfinden“, verdeutlicht Petra Gansen. Besonders bedauerlich sei, dass es absehbar auch keine Schülerpraktika in den Betrieben geben darf. „Dies war für viele Betriebe immer der Königsweg zum neuen Azubi.“

Berufsorientierung an Schulen ausbauen

Wie wichtig Praktika, aber in erster Linie auch die Berufsorientierung in Schulen sind, verdeutlicht Tobias Böse von der Kreishandwerkerschaft anhand von Beispielen. Auf die Berufsorientierung müsse mehr Augenmerk gelegt und die Praktikumszeiträume verlängert werden. „Es gibt Jugendliche, die nach einem Jahr oder sogar kurz vor der Gesellenprüfung feststellen, dass die Ausbildung nichts für sie ist.“ Wichtig sei, dass die Jugendlichen Bock auf den Beruf hätten und ihn nicht machen, weil die Eltern oder Großeltern das wollen. Nur so könne auch die Abbrecherquote reduziert werden.

Tobias Böse von der Kreishandwerkerschaft Quelle: Archiv

Die würde aber spürbar zurückgehen, freut er sich. Wurden im Bereich der Kreishandwerkerschaft im Jahr 2020 insgesamt 234 Lehrverträge geschlossen, gab es bisher 15 Auszubildende, die die Lehre komplett abgebrochen oder den Ausbildungsbetrieb gewechselt haben. Zum Vergleich: 2019 gab es 34 Abbrecher, 2018 waren es sogar 57.

Eine berufliche Orientierung bekommen Jugendliche in der Kreishandwerkerschaft bei Jolanta Klein – in Zeiten von Corona derzeit per Videokonferenz jeden Dienstag um 16 Uhr unter dem Link https://meeting.copendia.de/PB. Die Fragen sind breit gefächert und lassen sich schnell in typisch männliche und typisch weibliche differenzieren, erklärt Tobias Böse lachend. „Mädels wollen wissen, welche Lerninhalte vermittelt werden und wie sie sich weiterqualifizieren können. Jungs dagegen fragen nach Arbeitszeiten und was sie verdienen.“

Von Jana Franke