Wismar

Christina Kohn von den Mecklenburger Backstuben findet deutliche Worte: Die 2G-plus-Regelung für den Café-Bereich diene lediglich dazu, den Begriff Lockdown zu vermeiden. „Sie gleicht aber einem, auch wenn die Politik das nicht so direkt ausspricht“, meint die Geschäftsführerin. Für die Unternehmen schaffe das Unsicherheit. „Die Situation ist dramatisch, daran ändert auch die Tatsache nichts, dass nun Geboosterte ohne Test kommen dürfen“, führt sie aus.

Ketchup im Berliner bringt einen Preis

Die Geschäftsführung und die Mitarbeiter halten dennoch die Fahne hoch, auch an den Feiertagen – was bleibt ihnen auch anderes übrig, wenn sie überleben wollen. Zu Silvester werden die Kunden mit tollen Aktionen überrascht – Berliner mit verschiedenen Füllungen: Marzipan, Nugat, Pflaumenmus, Eierlikör, Brombeer-Holunder, Erdbeer-Marc de Champagne und Ketchup. Hinter Letztgenanntem verbirgt sich ein Gewinnspiel, verrät Christina Kohn. Wer einen von insgesamt 47 im gesamten Verbreitungsgebiet erwischt, erhält einen Gutschein in Höhe von 20 Euro.

Drei Filialen der Mecklenburger Backstuben gibt es in Wismar, die zum Teil auch über Weihnachten geöffnet haben. Dazu zählt die Filiale am Alten Hafen. Hier werden Kunden am 24. Dezember von 9 bis 14 Uhr, am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag von 9 bis 16 Uhr, am Silvestertag von 7 bis 14.30 Uhr und am 1. sowie 2. Januar von 9 bis 16 Uhr bedient. Die Backstube am Philosophencenter öffnet Heiligabend von 6 bis 12.30 Uhr sowie am 31. Dezember von 6 bis 13 Uhr. In der Filiale am Friedenshof werden Backwaren am 24. Dezember von 7 bis 12 Uhr und am 31. Dezember von 7 bis 13 Uhr verkauft.

Kurzarbeit bei der Konditorei Senf

Die Türen der Konditorei Senf in Wismar bleiben dagegen an den beiden Weihnachtsfeiertagen und an Neujahr geschlossen. „Das sind übrigens die einzigen Tage im Jahr“, erklärt Geschäftsführer Gerd-Uwe Senf.

An Heiligabend und Silvester sind die beiden Filialen in der Krämerstraße und in der Lübschen Straße bis mittags geöffnet. Zu Silvester werden sehr viele Berliner vorbestellt, führt er weiter aus. „Wir fertigen auch andere Sorten.“ Insgesamt würden 30 M mehr als an normalen Tagen über den Ladentisch gehen. „Zu Weihnachten ist unser Angebot sehr traditionell mit vielen Sorten Weihnachtsgebäck, die wir noch nach alten Rezepten aus meiner Lehrzeit machen“, so Gerd-Uwe Senf.

Die 2G-plus-Regel für die Cafés seien destruktiv. „Kaum jemand lässt sich für ein Kaffeegedeck testen“, sagt er. Das bekommt auch Elisabeth Sinn, die in der Filiale in der Krämerstraße als Servicekraft arbeitet, zu spüren. Die Anzahl der Gäste sei deutlich zurückgegangen. „Der Umsatz hier liegt etwa bei zehn Prozent. Darum müssen wir auch wieder Kurzarbeit für unser Servicepersonal einführen“, bedauert Gerd-Uwe Senf.

Online-Kampagne bei Junge

Das Thema Kurzarbeit führt auch Gerd Hofrichter, Pressesprecher der Konditorei Junge GmbH, ins Feld. „Das müssen wir leider in Betracht ziehen. 2G plus hat große Auswirkungen auf den Café-Betrieb und wir haben damit zu kämpfen.“ Er spricht von signifikanten Umsatzeinbrüchen. „Corona ist den zweiten Winter in Folge ein Thema und erneut eine Herausforderung. Den Aufwand, sich vorab zu testen, nehmen viele Kunden nicht auf sich.“ Umso mehr wirbt er für eine Online-Kampagne.

„Die Festtage sind für viele eine Zeit des Genusses. Da ist es wichtig, dass der Nachschub zu Weihnachten, Silvester und Neujahr gesichert ist. Das gilt besonders für frische Brötchen und Berliner“, umschreibt er augenzwinkernd. Wer einem Andrang aus dem Weg gehen möchte, kann den Onlineservice unter jb.de/shop nutzen. Die Bestellung im Internet bietet auch eine Bezahlfunktion, sodass die Ware ohne langes Warten direkt an der Abholstation der gewünschten Filiale in Empfang genommen werden kann.

Die Filiale am Markt in Wismar hat am 24. und 26. Dezember von 6.30 bis 13 Uhr, an Silvester bis 15 Uhr und Neujahr von 8 bis 13 Uhr geöffnet. In der Schweriner Straße öffnen sich die Türen am 24. Dezember von 6.30 Uhr bis 13 Uhr, am 26. Dezember von 7 bis 17 Uhr, Silvester von 6.30 bis 14 Uhr, und Neujahr von 7.30 bis 17 Uhr.

Lila Bäcker-Kunden setzen auf „to go“

Auch das Unternehmen Lila Bäcker steckt große Energie in den Silvestertag, da auch hier der Umsatz in den Gästebereichen durch die 2G-plus-Regel reduziert läuft, wie Unternehmenssprecher Jochen Mignat bestätigt. „Wir erweitern in diesem Jahr unser Angebot. Zu den Vorbestellungen gibt es auch einen neuen Flyer, da der Ablauf weiterentwickelt wird. An Silvester wird allgemein etwa der doppelte Umsatz eines Dezember-Tages erzielt“, führt er aus.

Die meisten Gäste verzichten in der derzeitigen Corona-Situation auf den Aufenthalt in einer Filiale und nehmen die Produkte lieber mit nach Hause, so Mignat. Zum beliebten Weihnachtssortiment zählen Butter- und Quarkstollen, Lebkuchenherzen und eine Reihe leckerer Blechkuchen in Weihnachtsvariationen. Zu Silvester gibt es sieben Sorten Pfannkuchen – von Vanillecreme für die kleinsten Gäste bis hin zu Eierlikör für alle großen Gäste.

Die Filialen in Wismar und Umgebung öffnen wie folgt: in der Dankwartstraße am 24. Dezember von 5.30 bis 12 Uhr, am 26. Dezember von 5.30 bis 10 Uhr und am 31. Dezember bis 14 Uhr; am Karpendiek am 24. Dezember von 7 bis 14 Uhr und am 31. Dezember bis 16 Uhr; im Begonienweg am 24. Dezember von 7 bis 14 Uhr und am 31. Dezember bis 16 Uhr; Hinter dem Rathaus am 24. Dezember von 6.30 Uhr bis 14 Uhr, am 26. Dezember von 8 bis 12 Uhr und am 31. Dezember von 6.30 bis 16 Uhr; in der Professor-Frege-Straße am 24. Dezember von 7 bis 14 Uhr, am 26. Dezember bis 10 Uhr und am 31. Dezember bis 16 Uhr; in der Lübschen Straße am 24. Dezember 7 bis 14 Uhr, am 31. Dezember bis 16 Uhr, im Gägelower MEZ und in Neukloster am 24. Dezember von 7 bis 14 Uhr und am 31. Dezember bis 16 Uhr; auf Poel am 24. Dezember von 7 bis 14 Uhr, am 26. Dezember bis 10 Uhr und am Silvestertag bis 16 Uhr.

Café-Bereich komplett geschlossen

Der Wismarer Bäckermeister Klaus Tilsen mit seinem Flutopferbrot. Quelle: Nicole Hollatz

Einbußen verzeichnet auch die Bäckerei Tilsen in Wismar. „Wir haben den gastronomischen Bereich komplett geschlossen“, erklärt Bäckermeister Klaus Tilsen. „Ich kann keiner Verkäuferin zumuten, sich alles zeigen zu lassen“, begründet er.

„Jammern hilft nicht, wir alle müssen in den sauren Apfel beißen.“ Stollen und Pfeffernüsse sind bei ihm zu Weihnachten der Renner. Zu Silvester backt er 8000 bis 10 000 Berliner für seine Kunden. Seine Filialen sind am 24. und 31. Dezember geöffnet: in der Claus-Jesup-Straße bis 11 Uhr, im Rewe bis 13 Uhr, in der Krämerstraße bis 12.30 Uhr und an der Poeler Straße bis 12 Uhr.

Von Jana Franke