Wismar/Neuburg

Seit Januar 2020 gibt es die Bon-Pflicht im Handel, beim Friseur und in der Gastronomie. Auch beim Bäcker muss der Beleg selbst für Centbeträge ausgedruckt werden. „Das ist ein großes Ärgernis für uns“, sagt Thea Woest-Quaeck, Bäcker- und Konditormeisterin in Neuburg. „Wir produzieren eine Menge Müll. Keiner möchte die Zettelchen haben. Nur ganz wenige Kunden, die für andere einkaufen, sind die Ausnahme.“

15 Zentimeter langer Bon für ein 50-Cent-Eis

In ihrem Bäckerladen am Neuburger Gänsemarkt hängt seit der Einführung der Bonpflicht ein großer Papierkorb mit einem Schild: „Das Finanzministerium zwingt uns, 250 Bons an jedem Arbeitstag zu produzieren. Denn das Finanzamt hält alle Leute, die mit Bargeld umgehen, für Betrüger. Also uns auch. Wir fühlen uns beleidigt.“ Selbst für ein Mini-Kindereis, das die Bäckerei seit drei Jahren für die Kleinsten anbietet und das 50 Cent kostet, muss sie einen 15 Zentimeter langen Bon ausdrucken. „Der ist Sondermüll, weil aus Thermopapier, das nicht in die blaue Papiertonne darf.“

Frankreich schafft Beleg für kleine Beträge ab

Zur Müllproduktion kommen noch unnötige Kosten von 30 bis 40 Euro pro Woche für die Bonrollen dazu. „Und wir haben uns ja diese elektronischen Kassen angeschafft, mit denen das Finanzamt jeden Kauf nachvollziehen kann.“ So sei Steuerhinterziehung ausgeschlossen. Thea Woest-Quaeck ärgert sich jeden Tag über diese Müllberge. In Frankreich, sagt sie, werden Bons für Beträge unter 30 Euro abgeschafft, um diesem Müllwahnsinn entgegenzuwirken.

Politik soll ebenfalls Bagatellgrenze einführen

Was bei unserem Nachbarn geht, sollte auch bei uns funktionieren. Die Norddeutschen Innungsbäcker fordern die Politik auf, dass die allgemeine Pflicht zur Bereitstellung eines Kassenbons endlich überdacht wird. Auch sie schlagen vor, eine Bagatellgrenze einzuführen, zum Beispiel zehn Euro, ab der die Produktion des Kassenzettels vorgeschrieben ist. Das begrüßt Bäckermeisterin Woest-Quaeck. „Meine Tagesberichte weisen aus, dass die Masse der Kunden im Schnitt für fünf oder sechs Euro einkauft.“

Bäckermeister: Bon nur auf Kundenwunsch

„Nur Kunden, die den Beleg fordern, sollten einen erhalten.“ Klaus Tilsen, Bäckermeister in Wismar Quelle: Nicole Hollatz

Klaus Tilsen bestätigt ebenfalls: „Neunzig Prozent der Kunden wollen keinen Bon. Der Wismarer Bäckermeister sieht in der Bonpflicht eine unnütze Papiervergeudung. „Wir brauchen jetzt doppelt so viele Rollen. Wir drucken und schmeißen den Bon dann weg.“ Er plädiert dafür, dass nur die Kunden, die einen Beleg fordern, auch einen erhalten sollten.

Die Abschaffung der Belegausgabepflicht wäre für den Wismarer ein kleiner Anfang im Kampf gegen die Bürokratie. „Zehn Statistiken muss ich einmal im Vierteljahr machen, neben meiner eigentlichen Arbeit“, sagt er. „Fünf Stunden brauche ich für diese Dokumentationen, zum Beispiel für Lohn- und Arbeitskostenerhebungen, Verdienstbescheinigungen, Nachweise zum Umweltschutz, über die Verkaufsmengen und die Rohstoffmengen, die wir verbraucht haben.“

Neue Kassen registrieren jeden Geschäftsvorgang

„Wir mussten neue Kassen anschaffen. Die registrieren jeden Geschäftsvorgang.“ Gerd-Uwe Senf, Konditormeister in Wismar Quelle: Nicole Hollatz

Konditormeister Gerd-Uwe Senf hat in seinen beiden Filialen extra Mülleimer aufgestellt, in die die Kunden ihren Kassenzettel werfen können. „Für alle, die den Bon verweigern, sollten wir ihn nicht drucken müssen“, meint der Wismarer. Auch er verweist auf die elektronische Registrierkassen, die verhindern, dass nichts am Fiskus vorbeigeht. Für viel Geld musste er vier Kassen anschaffen, sagt Gerd-Uwe Senf, jeweils zwei für beide Filialen: wegen des unterschiedlichen Mehrwertsteuersatzes eine fürs Café und eine für den Verkauf. Und für die TSE komme noch eine Gebühr für die 3-Jahres-Lizenz hinzu, berichtet er. Die technische Sicherheitseinrichtung in der Kasse soll eine manipulationssichere Speicherung von Geschäftsvorgängen garantieren.

Das sagen die Kunden zur Bonpflicht

Und was meinen die Kunden? „Ich sehe die Preise ja am Aushang und dann ist das für mich erledigt“, sagt Christa Lauck, die gerade mit ihrem Enkelkind einen Kuchen genießt. Falls die Preise nicht zu erkennen sind, fragt sie das Personal. Den Kassenbon beim Bäcker mitnehmen? Das hat Christa Lauck noch nie getan.

So auch Kristine Neubauer: „Es macht überhaupt keinen Sinn, einen Kassenbon zu bekommen, weil man die Preise ja sehen kann und ich mein Essen auch nicht zurückgeben möchte, wie es vielleicht bei Kleidung der Fall sein könnte.“ In Hinblick auf Umweltverschmutzung und die massive Papierverschwendung sieht Kristine Neubauer einen wichtigen Punkt, der gegen die Bonpflicht für Bäckereien spricht. Armin Müller pflichtet ihr bei: „Da wird eimerweise Papier rausgetragen. Und das Thermopapier ist auch noch voller Chemikalien.“

Armin Müller selbst nimmt nur einen Kassenzettel mit, wenn er Familie, Freunden oder Kollegen etwas vom Bäcker mitbringen soll, als Nachweis, wie viel er bezahlt hat. „Für eine Tasse Kaffee oder Brötchen brauche ich keinen Bon, ich weiß doch, was das kostet“, sagt er. „Ich brauche den Bon ehrlich nicht“.

Virtueller Handy-Bon Um die lästigen Papier-Kassenbons nicht verteilen zu müssen, können Kunden bei verschiedenen Bäckereien einen elektronischen Bon aufs Handy erhalten. So soll’s funktionieren: Einfach Barcode vom Kassen-Bildschirm mit dem Fotoapparat des Smartphones scannen. Dann öffnet sich auf dem Handy ein Fenster, wo man die eigene E-Mail-Adresse eintippt. Der Bon landet dann elektronisch als E-Mail beim Kunden. Ab dem zweiten Einkauf geht alles automatisch.

Von Haike Werfel und Annalena Wallenta