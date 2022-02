Wismar

Schon in dieser Woche sollen sie verschwinden: die Bäume am Schiffbauerdamm. Diese beobachtet das Bauamt der Hansestadt seit langer Zeit mit Sorge, teilt die Stadtverwaltung mit. Gepflanzt worden seien sie vor 15 Jahren, doch sie hätten sich nicht wie gewünscht entwickelt. Die Bäume sind neben den Überschwemmungen, die durch das Ostseehochwasser entstehen, dem Wind und den Tausalzen ausgesetzt. Die Baumscheiben sind, wie bei vielen Standorten im Straßenbegleitgrün, durch die angrenzende Fahrbahn und Fuß- und Radwege sehr begrenzt, heißt es weiter. Die Folge sei: Die Bäume könnten weder einen artgerechten Zuwachs noch eine entsprechende Wurzelverankerung im Boden ausbilden.

Gutachter hat Entwicklung der Bäume eingeschätzt

Ein Gutachter hat sich die Bäume am Schiffbauerdamm ebenfalls angeschaut. Seine Einschätzung liegt nun vor und bestätige die Beobachtungen des Bauamtes und die Empfehlung, die Bäume schnellstmöglich zu roden. Durch die zunehmenden Stürme bestehe die Gefahr, dass die durch ausbleibendes Wurzelwachstum nicht genug verankerten Bäume leicht umkippen könnten.

„Daher wird der Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb die Rodung der Bäume vornehmen“, teilt die Stadtverwaltung mit. Eine sinnvolle Nachpflanzung werde derzeit geprüft und bedürfe einer umfangreichen Abstimmung mit den Fachbereichen Grün, Verkehr, Stadtentwicklung, Denkmalpflege und den unterschiedlichen Versorgungsträgern. „Den Anforderungen an standortgerechte Pflanzungen muss ebenso entsprochen werden wie den verkehrssicherheitstechnischen Anforderungen an den Auto-, Liefer-, ÖPNV- sowie Rad- und Fußgängerverkehr unter Aufrechterhaltung aller Versorgungseinrichtungen im unterirdischen Raum.“ Maßgeblich werde es sein, sich über den verfügbaren Wurzelraum mit allen Beteiligten abzustimmen, so dass eine künftige Neupflanzung an diesem Standort von Dauer ist.

Von OZ