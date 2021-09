Wismar: Bahn baut weiteren Tunnel unter Gleisen

Wismar

Die Bahn baut noch einen Tunnel in Wismar: Während in der Poeler Straße gerade eine große, neue Unterführung entsteht, wird jetzt das nächste Projekt gestartet: An der Bahnstrecke zwischen Wismar und Dorf Mecklenburg entsteht ein Durchlass, um das Wasser durchzulassen, damit es sich sich nicht aufstaut und die Gleise überflutet. Der Tunnel wird 43 Meter lang und hat einen Durchmesser von 50 Zentimetern.

Während der Arbeiten wird die Straße Gröningsgarten vom 4. bis 21. Oktober für den Autoverkehr gesperrt. Radfahrer und Fußgänger können die Straße weiterhin benutzen.

Alter Tunnel ist etwas kürzer

Einen Tunnel gibt es an der Stelle bereits, allerdings ist der ganz schön in die Jahre gekommen. Noch nicht einmal die Bahn weiß, wann der 32 Meter lange Plattendurchlass aus Natursteinmauerwerk gebaut wurde. Etwa fünf Meter neben ihm entsteht nun der längere Ersatz. Der neue Tunnel führt unter der Bahnanlage und unter der Straße Gröningsgarten hindurch.

Wie die Deutsche Bahn mitteilt, kostet das Vorhaben rund 370 000 Euro. Die Umleitung für den Autoverkehr ist über die Bundesstraße 106 ausgeschildert. Sie führt über den Stadtweg in Steffin, der nur für diesen Zweck ausgebaut wird. Die Straße erhält eine 3,50 Meter breite Asphaltdecke und kann so von Pkw und Lkw befahren werden. Die Umleitungsstrecke soll auch nach Beendigung der Baumaßnahme in Abstimmung mit dem Amt Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen zur späteren Nutzung bestehen bleiben.

Bereits seit Mai 2020 baut die Deutsche Bahn für 52 Millionen Euro eine neue Bahnüberführung in der Poeler Straße. Die Vollsperrung soll voraussichtlich bis Ende Mai 2022 dauern. Vier Monate später sollen die Arbeiten beendet sein. Mit der Fertigstellung werden Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer durch einen verkürzten Tunnel unter die Gleise geleitet.

Meerforellen in der Köppernitz

Als Renaturierungsmaßnahme will das Bahnunternehmen dafür sorgen, dass sich Meerforellen wieder vermehrt in dem Wismarer Bach Köppernitz wohlfühlen. Dafür wird bereits seit dem 1. Juli die Gewässerstruktur auf einem 530 Meter langen Abschnitt zwischen der Philipp-Müller-Straße und der Lübschen Straße so verbessert werden, dass sich die Fische sowie andere Arten von Wasserbewohnern wieder stärker ansiedeln können. Dafür werden Sohl- und Uferbefestigungen zurückgebaut, die Gewässerform leicht verändert, Böschungen aufgeweitet und abgeflacht, kleine Inseln geschaffen, Strömungslenker in Form von Querriegeln eingebaut und Störsteine im Bachlauf verlegt. Hinter diesen Störsteinen können sich zum Beispiel Forellen bei stärkerer Strömung ausruhen. Das Vorhaben kostet rund 180 000 Euro und dauert noch bis Ende Oktober.

Die Baustelle mit der Umleitungsstrecke Quelle: Grafik: Arno Zill

Von Kerstin Schröder