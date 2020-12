Wismar

Auf Wismars aktuell größter Wohnungsbaustelle am Dahlberg geht es voran. Vor drei Wochen wurde mit dem Hochbau auf dem ehemaligen Klinik-Gelände begonnen. Jetzt sei für jeden sichtbar, dass sich hier etwas tut, sagt Bauleiter Ronald Wisse. Auf dem 22 600 Quadratmeter großen Grundstück entstehen eine Senioren-Pflegeeinrichtung für 132 Bewohner sowie sechs Stadtvillen mit insgesamt 90 Wohnungen.

Seit drei Wochen sind Hochbauarbeiten im Gange

Mit den Hochbauarbeiten wurde zunächst an der Seniorenresidenz begonnen. Sie entsteht als dreiflügeliges Gebäude in Richtung Lenensruher Weg. Derzeit sind die Bauleute dabei, die Wände im Erdgeschoss zu betonieren. Anfang nächsten Jahres soll laut Bauleiter die Geschossdecke fertiggestellt werden. Der viergeschossige Bau wird 132 Einzelzimmer beherbergen. Sie sind zwischen 21 und 23 Quadratmeter groß. Bauleiter Wisse zeigt auf folienverpackte Metallquader und sagt: „Hier lagern schon die ersten Sanitärzellen.“

Die Alloheim-Gruppe aus Düsseldorf soll die Seniorenresidenz betreiben. Sie ist bundesweit die zweitgrößte Betreibergesellschaft mit mittlerweile etwa 200 Pflegeeinrichtungen.

Zur Galerie So sieht es auf der Baustelle am Dahlberg aus. Hier entstehen ein Pflegeheim und sechs Stadtvillen.

Vier der sechs Stadtvillen sind schon im Bau

Bauleiter Ronald Wisse Quelle: Haike Werfel

Seit den vergangenen zwei Wochen sind die Bauarbeiter auch dabei, vier der sechs dreigeschossigen Stadtvillen zu errichten. „Bis Weihnachten sollen die Erdgeschosswände der vier Wohnhäuser stehen“, informiert Wisse. Die Arbeiten gehen zügig vonstatten, weil großformatige Kalksandsteine verwendet werden. „Es wird nicht mehr gemauert wie früher, sondern geklebt“, erklärt der Rostocker, der für den Hauptauftragnehmer, die Berliner Hoch Plus Bau GmbH, tätig ist.

Jede der 90 Wohnungen mit Balkon ausgestattet

Sie beschäftigt Bauleute aus Serbien. Die 27 Männer werden zu Weihnachten zu ihren Familien nach Hause fahren. Dann ruhen die Arbeiten auf der Baustelle. Bis dahin sollen am Erdgeschoss der vier Mehrfamilienhäuser auch die Balkone angebracht sein. „Sie sind viereinhalb Tonnen schwer“, berichtet Bauleiter Wisse und zeigt auf eine Betonkonstruktion.

Die ersten Erdgeschosse für die Stadtvillen mit Balkon sind fertig. Quelle: Haike Werfel

Jede der 90 Eigentumswohnungen wird über einen Balkon und bodentiefe Fenster verfügen. Die Zwei- und Drei-Zimmer-Wohnungen – jeweils 15 pro Villa – sind zwischen 60 und 80 Quadratmeter groß und teilweise rollstuhlgerecht. Die Bewohner werden ein Betreuungs- und Serviceangebot durch den Betreiber der Seniorenresidenz in Anspruch nehmen können.

80 Prozent der Wohnungen sind verkauft Mehr als 80 Prozent der insgesamt 90 Eigentumswohnungen in den sechs Stadtvillen sind verkauft, informiert Mario Simke. Die Käufer kommen nicht nur aus Wismar und umliegenden Orten, sondern auch aus Rostock, Lübeck, Kiel, Hamburg, Hannover, Dresden und München. „Die meisten Auswärtigen haben einen Bezug zu Wismar und dem Dahlberg, wurden im Krankenhaus behandelt, lebten hier oder waren im Urlaub“, weiß Simke zu berichten. Rund 15 Wohnungen können noch erworben werden. Sie sind zwischen 63 und 80 Quadratmeter groß. Der Kaufpreis beginne ab 210 000 Euro. Die meisten Käufer sind auch Eigennutzer, nur wenige nutzen die Wohnung als Kapitalanlage und wollen sie vermieten. Elf Euro pro Quadratmeter beträgt dann die Netto-Kaltmiete. Kontakt zu Mario Simke von der Sparkassen-Immobilien-Gesellschaft Holstein: Telefon 0451-4092775740

Aufwendige Tiefbauarbeiten wegen Untergrund

Außer den serbischen Bauarbeitern sind noch weitere Männer auf der Baustelle tätig: Kranfahrer, Gerüst- und Tiefbauer von einheimischen Firmen. Vor allem die Erdarbeiten seien in den vergangenen Monaten sehr aufwendig und langwierig gewesen, erklärt der Bauleiter. Zum einen sei der Untergrund auf dem Areal sehr lehmhaltig, in anderen Bereichen bestehe er aus Kies. „Um den Boden hier tragfähig zu machen, mussten wir in zweieinhalb Metern Tiefe Streifenfundamente unter die Bodenplatte legen“, erläutert der Fachmann. Die Wohnhäuser wurden zu einem Drittel ihrer Grundfläche unterkellert.

Fertigstellung des Bauvorhabens für Anfang 2022 geplant

Der Baubeginn für die beiden letzten Stadtvillen steht noch aus. Sie werden in der jetzigen Einfahrt zum Grundstück beziehungsweise neben dem Pflegeheim am Lenensruher Weg entstehen. Die Zufahrt soll künftig nicht mehr über den Dahlberg, sondern über die Dr.-Unruh-Straße erfolgen. Auf dem Areal sind auch rund 110 Autostellplätze geplant.

Die Fertigstellung des gesamten Vorhabens „Wohnen am Dahlberg“ wird für Anfang 2022 angestrebt. Die HP&P-Gruppe als Investor verbaut hier 39 Millionen Euro. Sie hat ihren Hauptsitz in Gießen und entwickelt, plant und realisiert seit über 40 Jahren Pflegeimmobilien. Bundesweit hat sie mehr als 90 Pflegeheime gebaut.

Von Haike Werfel