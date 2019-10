Wismar

In Wendorf wird viel gebaut, eine Vielzahl neuer Häuser werden in den nächsten Jahren dort entstehen. „Um den zukünftigen Bedarf aller Wendorfer mit Trinkwasser zu sichern, bauen die Stadtwerke beim Wasserwerk Wendorf einen Trinkwasserspeicher“, berichtet Haiko Scheufler, Projektleiter dieser Baumaßnahme.

Bereits im vergangenen Jahr ist der bauliche Teil für den Trinkwasserspeicher fertig gestellt worden. In diesem Jahr folgt die technische Ausrüstung, wie zum Beispiel der Rohrleitungsbau mit den Pumpen und die entsprechende Elektronik.

Dadurch kann es bis zum 8. November zu Druckschwankungen in den Wohngebieten Wendorf und Ostseeblick kommen. Die Stadtwerke Wismar bitten die Anwohner um Verständnis; die Baumaßnahmen seien aber notwendig, um auch in Zukunft eine sichere Wasserversorgung in Wismar zu gewährleisten.

Von OZ