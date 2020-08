Wismar: Bauernhofanlage im Tierpark wird teurer und später fertig

Wismar

Das Fachwerk für den Schafstall mit Raufutterlager im Obergeschoss steht. Eine imposante Konstruktion aus Nadelschnittholz. Sie lässt erahnen, wie schön das Gebäude aussehen wird, wenn es mit rotem Backstein ausgemauert ist. Zurzeit ist sie mit weißer Plane abgedeckt, um das Fachwerk vor Regen zu schützen. „Die Dachsteine sind coronabedingt noch nicht geliefert worden“, informiert Tierparkdirektor Michael Werner.

Neue Anlage für Bauernhoftiere auf 2,5 Hektar

So soll der Schafstall aussehen. Die Treppe führt ins Lager für Raufutter. Quelle: Haike Werfel

Das ist nicht das einzige Problem, das die Arbeiten an der künftigen Bauernhofanlage stocken ließ. Sie entsteht auf 2,5 Hektar gegenüber dem beliebten Katta-Gehege zwischen Bauernscheune und Paradiesgarten. Es habe seit dem Baubeginn Anfang des Jahres bereits mehrere Verzögerungen gegeben. Nach dem Ausbruch der Pandemie und dem verordneten Lockdown ruhten beispielsweise sechs Wochen lang die Tiefbauarbeiten, berichtet Tierparkmitarbeiterin Marina Welsch. „Wir haben auch nicht damit gerechnet, dass wir die Baustraße so stark ausbilden, das heißt, mit tragfähiger Schicht für die Baufahrzeuge herrichten müssen. Das hat uns eine Woche gekostet.“

Bauherr musste Hochbau dreimal ausschreiben

Überraschungen hat der Tierparkverein als Bauherr auch bei den Ausschreibungen erlebt. „Die Hochbauarbeiten haben wir dreimal ausschreiben müssen, weil die Angebote der Firmen immer zu teuer waren“, sagt Michael Werner. Bei der letzten Submission seien einige Angebote doppelt so teuer gewesen als kalkuliert. „Solche Mehrkosten müssen wir mit dem Vereinsvorstand und dem Fördermittelgeber, dem Landesförderinstitut, abstimmen“, erklärt der Tierparkchef.

Das Vorhaben sollte insgesamt 1,2 Millionen Euro kosten. Das Wirtschaftsministerium MV fördert es mit einem Zuschuss von 971 000 Euro aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung. Den Rest hat der Tierparkverein angespart. Er wird wohl letztlich mit 20 Prozent Mehrkosten rechnen müssen.

Ursprünglicher Eröffnungstermin war Frühjahr

„Wir haben keinen Druck. Die Baustelle beeinträchtigt den Tierparkbetrieb nicht“, sagt Tierparkdirektor Michael Werner Quelle: Heiko Hoffmann

Auch den Fertigstellungstermin korrigiert der Tierparkleiter nach hinten. Das Ziel, den Bauernhof als attraktives Tiergehege für Pferde, Rinder, Ziegen, Schweine, Schafe und Esel im nächsten Frühjahr zu eröffnen, wird nach den Verzögerungen nicht zu halten sein. „Wir haben keinen Druck. Die Baustelle beeinträchtigt den Tierparkbetrieb nicht“, erklärt Michael Werner. Außerdem seien er und sein Team in Geduld geübt. „Auf die Fördermittel haben wir drei Jahre gewartet“, sagt Werner. Er hofft, dass die Bauernhofanlage im August 2021 fertiggestellt sein wird.

Hochbau soll bis Jahresende fertig sein

Am kommenden Montag sollen die Hochbauarbeiten am Ziegen- und am Schweinestall fortgesetzt werden. Beide Ställe bilden zugleich den Eingangsbereich zum Bauernhof. Die Fundamente, auch für den Pferde- und Kuhstall, sind bereits gegossen. Jetzt werden die Sockel gemauert, auf die das Fachwerk aufgesetzt wird. Damit passen die Ställe optisch zur benachbarten Bauernscheune. Die Hochbauarbeiten sollen bis Jahresende abgeschlossen sein. Das habe die ausführende Landhaus-Bau-Firma im brandenburgischen Neuruppin dem Bauherrn zugesichert.

Laut Tierparkchef sind die Gehege-Einfriedungen für die großen Koppeln ausgeschrieben und der Auftrag an eine Firma aus Rampe vergeben worden. Sie wird bauernhofgerechte Zäune setzen. Im Herbst soll zudem ein Teil der Pflanzungen erfolgen. Zu guter Letzt stehen noch Wege- und Pflasterarbeiten an.

So ist der Eingangsbereich zum Bauernhof geplant - mit Ziegenstall links und Schweinestall rechts. Quelle: Haike Werfel

Außer Tiere auch alte Landwirtschaftsgeräte zu sehen

Auf der Anlage werden die Besucher nicht nur Tiere, die auf einem Bauernhof leben, vorfinden, sondern auch landwirtschaftliche Gerätschaften aus vergangenen Zeiten. Der Tierpark hat einen alten Dreschkasten, einen Pflug, eine Egge und alte Holzfässer geschenkt bekommen. Sie stammen von der Alten Burg aus Neustadt/Glewe, der ältesten noch erhaltenen Wehrburg und gleichzeitig eine der besterhaltenen Burgen Mecklenburgs. Dort hatte man keine Verwendung mehr für die Geräte.

Von Haike Werfel