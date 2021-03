Wismar

Autofahrer müssen sich ab dem 9. März im Flöter Weg in Wismar wochenlang auf Verkehrsbehinderungen einstellen. Die Stadtwerke lassen beginnend an der Einmündung der Rostocker Straße bis zum Flöter Weg 15 Gas- und Wasserversorgungsleitungen erneuern. Die sind aus den 1940er-Jahren und aufgrund ihres Alters störanfällig. Über die Leitungen werden Trinkwasser und Erdgas im Bereich vom Flöter Weg in die Stadt Wismar geliefert.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Bis zu Beendigung der Baumaßnahme Ende Mai dieses Jahres werden insgesamt 500 Tonnen Erdmassen bewegt und jeweils 260 Meter Gas- und Wasserversorgungsleitung in der Erde verlegt“, erläutert Projektleiter Michael Gross, der zeitgleich um Verständnis bei Autofahrern und Anwohnern wirbt, weil die Baustelle während der Bauphase wandert. Entsprechende Umleitungen für den Verkehr werden ausgeschildert. Versorgungsausfälle werde es nicht geben, betont das Unternehmen.

Insgesamt werden 520 Meter Versorgungsleitung sowie zehn Hausanschlüsse erneuert. Weitere sechs Hausanschlüsse werden auf die neuen Versorgungsleitungen umgebunden. „Wir investieren 245000 Euro in die Versorgungssicherheit“, beziffert Michael Gross. Mit der Baumaßnahme wird gleichzeitig eine Erhöhung der Versorgungsqualität in diesem Gebiet erreicht, da die Druckverhältnisse verbessert werden.

Das Versorgungsnetz der Stadtwerke besteht zurzeit aus 383 Kilometer Stromkabel, 302 Kilometer Gasversorgungsleitungen, 333 Kilometer Wasserleitungen und 40 Kilometer Wärmeversorgungsleitungen. Jährlich werde in die Versorgungsanlagen investiert, so Gross. In diesem Jahr sollen es 3,98 Millionen Euro sein. Da sämtliche Bauleistungen an regional ansässige Firmen vergeben werden, sichern die Stadtwerke damit sogar die Beschäftigung in Wismar.

Von OZ