Wismar

Langsam nimmt sie Gestalt an, die neue Unterführung an der Poeler Straße. Durch sie sollen künftig die Autos fahren, während oben die Züge entlangrollen. Umgesetzt wird das Mega-Bauprojekt von der Deutschen Bahn, die in das Vorhaben 52 Millionen Euro investiert. Im Mai 2020 haben die Arbeiten begonnen, im Sommer sollte alles fertig sein. Wegen Verzögerungen wird die Fertigstellung nun zum Jahresende geplant.

Im Zuge der Arbeiten am Wismarer Bahnhof werden im nächsten Jahr nicht mehr benötigte Gleise und Gebäude zurückgebaut. Dazu zählen der alte Tankunterstand sowie der Abriss von zwei ehemaligen Werkstattgebäuden. Für die Stromversorgung der Oberleitungsanlage werden alte Masten entfernt und neue aufgestellt.

Übrigens: Im Hintergrund dieser Aufnahme ist die imposante Nikolaikirche zu sehen.

Von OZ