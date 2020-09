Wismar

„Der Sachverständigenbeweis ist eines der häufigsten Beweismittel im Gerichtsverfahren. Sachverständige sollten daher als Partner des Gerichts begriffen werden, wobei die gute Zusammenarbeit für den erfolgreichen Abschluss eines Verfahrens von entscheidender Bedeutung ist“, so Justizministerin Katy Hoffmeister ( CDU) in ihrem Video-Grußwort anlässlich der 27. Nordischen Bausachverständigentage in Wismar.

Sie fügte hinzu: Die Richter müssten häufig in komplexen Verfahren über streitige Sachverhalte entscheiden. „Fragen nach Verantwortlichkeiten und Rechtsfolgen müssen dabei verlässlich beantwortet werden. Doch nicht selten erfordert dies spezifische Fachkenntnisse. Fachkenntnisse, über die Juristen in der Regel nicht verfügen.“

Anzeige

Auf fremde Expertise angewiesen

Gerichte seien auf fremde Expertise der Sachverständigen angewiesen. „Im vergangenen Jahr wurden bei den Amts- und Landgerichten in Mecklenburg-Vorpommern insgesamt knapp 18 000 erstinstanzliche Verfahren abgeschlossen. Dabei handelte es sich bei 762 Verfahren um reine Bau- und Architektensachen, ein Anteil von 4,2 Prozent“, sagte die Ministerin. Häufig konnte der zugrunde liegende Sachverhalt nur durch die Fachkenntnisse eines Sachverständigen umfassend rekonstruiert und bewertet werden.

Weitere OZ+ Artikel

Teil des Rechtssystems

Die gutachterlichen Ausführungen „fließen damit unmittelbar in die richterliche Entscheidungsfindung mit ein. Damit sind sie nicht nur Gehilfe des Gerichts, sondern auch Teil eines funktionierenden Rechtssystems, Teil des Rechtsstaates. Die Sachverständigen tragen Verantwortung für den Rechtsfrieden und leisten mit ihrer Arbeit einen wichtigen Beitrag für Gerechtigkeit und Akzeptanz unserer demokratischen Rechtsordnung. Hierfür möchte ich im Namen der Justiz meinen Dank und meine Anerkennung aussprechen“, so Katy Hoffmeister.

Die Bausachverständigentage haben am Mittwoch begonnen und werden bis Freitag online durchgeführt. Sie werden in Zusammenarbeit mit mehreren Partnern vom Verband der Bausachverständigen Deutschlands, vom Kompetenzzentrum Bau Mecklenburg-Vorpommern und vom Bereich Bauingenieurwesen der Ingenieurwissenschaftlichen Fakultät der Hochschule Wismar veranstaltet.

Von OZ