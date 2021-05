Wismar

Endspurt auf der Großbaustelle Fritz-Reuter-Schule: Maler, Fußboden- und Fliesenleger, Heizungs- und Sanitärmonteure, Metallbauer, Elektriker und Sporthallenbauer erledigen derzeit die letzten Arbeiten in dem sanierten Altbau und dem angeschlossenen Hortneubau mit Turnhalle. Bis zu 40 Handwerker haben hier noch täglich zu tun. Schon in sechs Wochen soll alles zur Übergabe fertig sein.

Die 15 Klassenräume sind gemalert. Der Kalkputz wurde mit heller Silikatfarbe gestrichen. Sie wirkt feuchtigkeitsregulierend und schützt vor Schimmel. Zur Dämmung der Geräuschkulisse wurden Akustikdecken eingebaut und Linoleum als Bodenbelag verlegt. Es fehlen noch Wandpaneele, die die Akustik unterstützen sollen, Sockelleisten, Elektrorollos als Sonnenschutz sowie Lautsprecher für den Pausengong und Durchsagen.

Auch einige Türen sind noch nicht eingehängt. Wo sie bereits vorhanden sind, bringen sie in einem freundlichen Rot Farbe ins Haus. Zahlreiche Datendosen sind in den Wänden der Klassenzimmer sichtbar. „Es gibt ein Hausnetzwerk, das sowohl kabelgefüttert ist als auch mit WLAN funktioniert“, erläutert Andreas Weiser vom zuständigen MHB-Planungsbüro in Wismar.

Schwedische Öland-Steine sind wieder sichtbar

Auf den Fluren sind Metallbauer dabei, Brandschutzscheiben in die Flurtüren einzusetzen. Hinter der alten Schuleingangstür bleibt aber auch die originale Flurtür aus dem Baujahr 1891 erhalten. Ebenso die Öland-Steine im Fußboden des ehemaligen Eingangsbereichs. Diese Kalkplatten, die die Schulerbauer aus Schweden holten, waren im Laufe der Zeit teilweise überbaut worden. „Jetzt wurden sie sichtbar gemacht“, berichtet Bernd Jandt, Projektleiter für die Baustelle in der Stadtverwaltung. Zum Schutz sind die originalen Fußbodenplatten allerdings noch mit Papier abgedeckt.

Holzbalkendecke und Bänderung restauriert

Im Treppenhaus steht ein Gerüst, auf dem ein Handwerker die original erhaltene Holzbalkendecke des denkmalgeschützten Gebäudes konserviert hat. Rote Streifen beidseitig an der weiß verputzten Raumdecke wurden der „Bänderung wie früher nachempfunden“, erläutert Andreas Weiser. Sie sei bei der Erkundung der Farbschichten entdeckt worden. Das Gerüst soll am 18. Mai abgebaut werden.

Am Treppengeländer aus der Entstehungszeit der Schule sind zwei Männer dabei, die alte Farbe zu entfernen. Am Montag wird der Restaurator erwartet, kündigt der Bauüberwacher an. Er wird den ursprünglichen Farbton auftragen. Maler sind auch im Keller zu Gange. Unter anderem muss das Tonnengewölbe noch geweißt werden. Hier werden die Grundschüler in zwei Räumen Unterricht im Werken erhalten.

Rund 30 Meter langer zweiter Rettungsweg gebaut

Im zweiten Obergeschoss des Schulgebäudes ist nach der Landesbrandschutzverordnung ein zweiter Fluchtweg gebaut worden. Rund 30 Meter lang führt der schmale Gang in den gläsernen Verbindungstrakt, der die Fritz-Reuter-Grundschule mit dem neu errichteten Hort verbindet. In dem Glasverbinder wurde ein Personenaufzug eingebaut, so dass ab dem neuen Schuljahr auch Kinder mit einer Gehbehinderung oder einem Rollstuhl hier lernen können. Mit dem Fahrstuhl gelangen sie in alle Geschossebenen des Alt- und Neubaus.

Glastrakt ermöglicht Blick ins Grüne

Im gläsernen Treppenhaus ermöglichen Öffnungen in der Betonwand den Blick auf den sanierten Backsteingiebel der Reuterschule. Zudem lässt sich durch die Glasfronten über die Schrebergärten der Anlage „Am Wall“ und auf der einen Seite bis hin zur Werft schauen. Im Erdgeschoss des Glasverbinders befindet sich der neue Eingangsbereich für die Schule und den Hort. Hier stapeln sich noch Material und Werkzeuge. Die großzügige Eingangstreppe ist gerade im Entstehen.

Im verklinkerten Hortneubau bringen Fußbodenleger Linoleum in einige Räume. In einem der großzügigen Spielflure muss zuvor noch grundiert werden. Im Erdgeschoss befinden sich jetzt die Sanitäranlagen, inklusive Behinderten-WC: modern und schick gestaltet mit großformatigen Fliesen sowie großen Fenstern. Auch hier liegen die Arbeiten in den letzten Zügen.

Erstmals hat Reuterschule eine eigene Turnhalle

Spezialisierte Sporthallenbauer sind in der Einfeldturnhalle damit beschäftigt, den Sportboden zu verlegen. Die Perspektive Wismar gGmbH als Bauherrin hat ihn orangefarben gewählt. Damit wird er für einen Farbtupfer in dem Raum aus grauem Sichtbeton sorgen. An den Wänden wird noch ein 2,50 Meter hoher Prallschutz angebracht, informiert Antje Kunz, zuständig für die Objektverwaltung bei der Perspektive. Außerdem ist eine Beschallungsanlage vorgesehen. Somit können hier auch Veranstaltungen stattfinden. Erstmals wird die Reuterschule eine eigene Turnhalle haben. Außerhalb der Unterrichtszeiten können sie auch Sportvereine nutzen.

Geschäftiges Treiben ist nicht zuletzt im großzügigen Außenbereich zu erleben. Garten- und Landschaftsbauer haben die ersten Spielgeräte aufgebaut. Antje Kunz zeigt auf eine Fläche, die für eine Rollerbahn vorgesehen ist. Dahinter soll ein Bolzplatz entstehen.

Am 21. Juni wird der Umzug von Schule und Hort aus dem Ausweichquartier am Friedenshof zurück an die Dahlmannstraße beginnen. In einer ehemaligen Kindertagesstätte an der Schiffbauerpromenade werden die rund 200 Grundschüler seit November 2017 unterrichtet und betreut.

