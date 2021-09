Wismar: Beachvolleyball-Macher mit Ehrenamtskarte ausgezeichnet

Wismar

Der gemeinnützige Verein RT-Cup Wismar veranstaltet jährlich das große Beachvolleyballturnier auf dem Marktplatz und unterstützt seit vielen Jahren andere Vereine und Einrichtungen, um deren Projekte zu fördern. Jetzt kommen die Förderer selbst in den Genuss einer Anerkennung für ihr ehrenamtliches Wirken.

Maike Frey von der Mitmachzentrale Nordwestmecklenburg hat Ehrenamtskarten auf dem Marktplatz verteilt. Vor vier Wochen wurde dort das 22. Beachvolleyballturnier mit anschließender Party veranstaltet. „Dass ihr eine engagierte Truppe seid, hat sich schon herumgesprochen. Die Anerkennung mit der Ehrenamtskarte soll eine kleine Auszeichnung sein“, so Maike Frey.

Ehrenamtskarte soll eine Auszeichnung sein

Ehrenamtskarten gibt es in Mecklenburg-Vorpommern seit August letzten Jahres. In Nordwestmecklenburg gibt es bisher 611 Nutzer, in MV sind es 3879. Anfangs ist die Karte mit 60 Partnern gestartet, die Vergünstigungen gewähren. Inzwischen sind es über 570. Als Beispiele nennt Maike Frey Fast-Food-Ketten, Bäckereien, Hotels, Museen, die Festspiele MV, das Piraten-Open-Air, Handyshops, Autovermieter, Versicherungen oder auch Modeläden und Zoos.

Träger der Mitmachzentrale Nordwestmecklenburg ist der DRK-Kreisverband in NWM. MV-weit gibt es acht Mitmachzentralen. Dort werden auch die Anträge gestellt.

Für den Verein Round Table hat das Stefan Schröder gemacht. Der Nakenstorfer ist in Wismar als Geschäftsführer der Krebs-Unternehmensgruppe tätig und ist auch einer der Macher des Strandlaufcups. Auch für die ehrenamtlichen Helfer der traditionellen Laufveranstaltungen – am 12. Dezember soll der Weihnachtslauf stattfinden – hatte Stefan Schröder die Ehrenamtskarten beantragt.

32 Teams beim Beachvolleyballturnier

Heiko Meyer als Vorsitzender von Round Table freut sich über die Anerkennung. Im letzten Jahr musste coronabedingt das Beachvolleyballturnier ausfallen. „In diesem Jahr haben wir dem Regenwetter getrotzt. 32 Mannschaften waren dabei, die waren total happy, dass wir das trotz des schlechten Wetters durchgezogen haben. Die Stimmung war mega, auch abends“, so Heiko Meyer.

Er und seine Mitstreiter haben schon die 23. Auflage 2022 im Blick. Die soll wieder am letzten Augustwochenende über die Bühne gehen. Trotz Minusbilanz beim diesjährigen Turnier will der Verein mit Geldern aus den Rücklagen wieder andere Projekte fördern. Welche, werde noch beraten.

Ehrenamtskarte an Voraussetzungen geknüpft

Zu den Voraussetzungen für die Ehrenamtskarte gehört unter anderem, dass man sich mindestens fünf Stunden die Woche beziehungsweise 250 Stunden im Jahr ehrenamtlich engagiert, und das seit mindestens drei Jahren bzw. ein Jahr bei jungen Menschen unter 18 Jahren.

RT-Cup unterstützt andere Projekte

Der Verein hat vor Corona jährlich rund 3000 bis 5000 Euro für soziale, sportliche und kulturelle Projekte zur Verfügung gestellt. Die Mitglieder treffen sich regelmäßig im Hotel Stadt Wismar. Dort werden in lockerer Runde neue Projekte, Förderungen und Beteiligungen besprochen. Denn ein Slogan des Vereins lautet: „Wir spielen nicht nur im Sand!“ Der RT-Cup Wismar e. V. versteht sich als politisch und konfessionell neutral.

Die Ehrenamtskarten gehen an Gerrit Ahrens, Jens Meier, Heiko Meyer, Tino Soltysik, Björn Rennpferd, Norbert Preuss, Stefan Schröder, Maik Kortas, Mario Zimmermann, Mirko Schünemann, Stefan Müller, Robert Hempel, Jens Kohagen, Robert Plath, Christian Senger und Torsten Goertz.

