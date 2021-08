Wismar

Baggern und pritschen für den guten Zweck: Der Wismarer Verein Round-Table-Cup veranstaltet am Sonnabend sein 22. Beachvolleyball-Turnier. Dafür wird ein Teil des Marktplatzes mit hunderten Tonnen Kies wieder zum Strand. 32 Mannschaften aus vielen Teilen Deutschlands haben sich angemeldet, eine weitere steht als Reserve bereit, informiert Vereinsvorsitzender Heiko Meyer.

Auf vier Feldern werden die gemischten Teams gegeneinander antreten und um den Wasserkunst-Wanderpokal kämpfen. Jeweils vier Spielerinnen und Spieler dürfen auf dem Feld sein. Angefeuert werden die Volleyballer hoffentlich von vielen Zuschauern. „Platz ist genug auf dem Markt, so dass Abstände eingehalten werden können“, erklärt Meyer. Der Verein hat zudem ein Hygienekonzept eingereicht, das genehmigt wurde. Es gilt die 3G-Regel: Zugang zum Markt haben nur Geimpfte, Genesene und Getestete. Um der Testpflicht zu genügen, öffnet das Testzentrum wenige Schritte entfernt in der Altwismarstraße.

„Sämtliche Einnahmen werden gespendet“

Das Publikum erwartet nicht nur spannende Spiele. Für gute Stimmung und Unterhaltung der Sportbegeisterten wird auch durch Musik gesorgt. Sogar einen Live-Auftritt auf der Bühne an der Wasserkunst wird es geben. Hier musiziert während des Turniers ein Spielmannzug, der aus Schneverdingen in der Lüneburger Heide zu Gast ist.

Auch fürs leibliche Wohl sorgt der Verein. Er bietet Grillwurst und Fleisch an sowie diverse Getränke. „Sämtliche Einnahmen werden wir wie immer einem guten Zweck zuführen“, kündigt der Vereinsvorsitzende an. Heiko Meyer will wie stets auch die Kies-Menge schätzen lassen, die die Firma Dewenter für das Turnier beschafft. Für dessen Leitung sind außer ihm noch Thomas Frahm und Tino Soltysik verantwortlich.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Beach-Party am Abend mit Wismarer Musikern

Die sportlichen Endspiele beginnen etwa ab 17.15 Uhr. Ihren Abschluss soll die beliebte Veranstaltung wie immer ab 20 Uhr mit einer Beach-Party finden. Dazu treten mit der Sängerin Mila und dem Rapper Obster 66 zwei junge Musiker aus Wismar auf. Außerdem legen das DJ-Duo Ramba Zamba sowie der Wismarer DJ Seann William alias Robert Hempel auf.

Für welchen sozialen Zweck der Verein die Einnahmen spenden wird, steht nach Angaben seines Vorsitzenden noch nicht fest. In der vergangenen Woche freute sich das Jugendhilfezentrum „Käthe Kollwitz“ Rehna über eine Zuwendung in Höhe von 500 Euro für sein Kinderhaus in Grevesmühlen.

Von Haike Werfel