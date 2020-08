Wismar

Mindestens viermal hat es in den vergangenen zwei Jahren beim Wismarer Holzverarbeiter Egger gebrannt. Zuletzt waren am Montagnachmittag OSB-Platten auf dem Firmengelände am Haffeld in Brand geraten. Egger-Produktmanagerin Jana Sprockhoff sagt zwar, der Brand sei nicht dramatisch gewesen. Die Kriminalpolizei ermittelt inzwischen dennoch wegen fahrlässiger Brandstiftung.

Axel Köppen, Sprecher der Polizeiinspektion Wismar, erklärt, dass es in einem holzverarbeitenden Betrieb nun einmal leicht entzündliches Material gebe, umgeben von einer Vielzahl von Maschinen. Nach dem Brand, der am Montagabend gelöscht werden konnte, sei zunächst der Kriminaldauerdienst vor Ort gewesen, am Dienstag habe die Kriminalpolizei übernommen.

Anzeige

Feuer zwischen Bahnschwellen

„Der Brand entstand aus bisher ungeklärter Ursache im Bereich einer Vorrats-Halde für die Brennstoffversorgung des Kraftwerks. Der betroffene Bereich befindet sich auf dem Außengelände des Werkes, sodass weder Personen, noch Maschinen- oder Produktionsanlagen betroffen sind“, heißt es vom Unternehmen selbst. Die alarmierte Feuerwehr habe den Brand gemeinsam mit anwesenden Mitarbeitern zügig unter Kontrolle gebracht.

Weitere OZ+ Artikel

Das Feuer habe sich laut Egger-Mitarbeiterin Jana Sprockhoff in einem lokal begrenzten Karree aus alten Bahnschwellen entzündet. Dort wurden OSB-Platten gelagert. Der Rauch, der vom Gelände am Haffeld in Richtung Altstadt zog, habe ihrer Ansicht nach zwar spektakulär ausgesehen.

Der Brand sei aber „nicht dramatisch“ gewesen. „Wir haben Mitarbeiter, die auch in freiwilligen Feuerwehren Mitglied und geschult sind. Bricht ein Brand bei uns aus, gibt es eine Meldung an der Pforte, die ruft die Feuerwehr, in der Zwischenzeit leiten Mitarbeiter erste Löschmaßnahmen ein“, erklärt Jana Sprockhoff die Maßnahmenkette im Brandfall.

Unternehmen installiert Wärmebildkameras

Auf dem Firmengelände seien nach den letzten Bränden zudem Wärmebildkameras installiert worden. Die haben allerdings ausgerechnet den Brand vom Montag nicht wahrgenommen, da sie in andere Richtungen zeigen. „Wir lernen daraus und wollen das Gelände noch sicherer machen“, betont Sprockhoff.

Am Montagabend brannte es auf dem Firmengelände bei Egger in Wismar. Quelle: Torsten Witt

Zuletzt hatte es am 3. April bei Egger gebrannt. Es soll eine sogenannte Selbstentzündung von Recyclingholz gewesen sein. Auch im Jahr 2018 hatte es zweimal Feuer auf dem Firmengelände am Haffeld gegeben. Am 4. Juni und am 18. März. Letzteres war ein Silobrand, der durch eine Staubverpuffung ausgelöst worden sein soll.

Von Michaela Krohn