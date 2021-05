Wismar

A...bombe zum Sechzigsten! Frank Lüneburg ist am Dienstag zu seinem Geburtstagsjubiläum vom Startblock ins große Wonnemar-Schwimmbecken gesprungen. „Ein Sprung in eine hoffentlich neue Zukunft“, kommentiert Marketing-Chefin Madlen Spiekermann. Das hoffen auch viele Wismarer und Gäste aus dem Umland.

Die coronabedingte Schließung der beliebten Freizeitanlage, die Insolvenz und der neue Investor werfen viele Fragen auf. Auch Frank Lüneburg, bekanntester Bademeister weit und breit, hofft auf den Neustart. „Wenn man nicht positiv denkt, geht man baden.“

Auf der Werft gelernt

„Lüni“, so sein Spitzname, ist eine Institution im Wonnemar. „Hier kommen schon Enkelkinder von meinen ersten Schwimmschülern“, schmunzelt der Wismarer. Rettungsschwimmer ist er seit 1976. Beruflich liegen seine Wurzeln wie bei so vielen Hansestädtern bei der Werft. Bau- und Möbeltischler hat er bei der MTW gelernt und zwei Jahre in der Verchromerei gearbeitet.

Dann machte er sein Hobby zum Beruf. Frank Lüneburg qualifizierte sich zum Schwimmmeister und war in der alten Schwimmhalle an der Bürgermeister-Haupt-Straße seit 1982 zunächst als Bademeister tätig. Später war er Hallenleiter. Bis 1999. Mit dem Abriss der alten Schwimmhalle und der Eröffnung des Freizeit- und Erlebnisbades im November 2000 an gleicher Stelle wechselte Frank Lüneburg zum Wonnemar.

Centermanager Peter Spiekermann (l.) und das Wonnemar-Maskottchen gratulieren Frank Lüneburg zu seinem 60. Geburtstag. Quelle: Heiko Hoffmann

20 Jahre später, die geplante Party zum Wonnemar-Jubiläum fiel Corona zum Opfer, zählt Frank Lüneburg zu den 13 Mitarbeitern, die von Anfang an dabei sind. „Das ist für mich keine Arbeit, das ist Berufung. Ich kann mir ein Leben ohne Wonnemar nicht vorstellen, das ist definitiv so“, sagt der Badbereichsleiter. Rund 2000 Kindern hat er bisher das Schwimmen beigebracht.

Seine lustigste Anekdote in all den Jahren: „Die Bitte einer älteren Dame, ihr Gebiss aus dem Sportbecken zu fischen.“ Gesagt, getan. Frank Lüneburg überreichte ihr das Gebiss, die Frau dankte es mit einem strahlenden Lächeln.

Bester Bademeister

Damit der 60. Geburtstag nicht ganz ins Wasser fällt, haben die Kollegen einen Tisch mit Präsenten am Beckenrand platziert. Madlen Spiekermann hängt ihm eine Plakette „Bester Bademeister“ um den Hals. Centermanager Peter Spiekermann gratuliert und sagt: „Teamwork ist nicht immer ein leichter Job, aber du bist zu jeder Tageszeit verlässlich, einsatz- und hilfsbereit. Mit dir zu arbeiten, ist eine große Freude.“

„Mister Wonnemar“, den dank seiner stattlichen Figur anscheinend nichts so leicht umhaut, ist in diesem Moment sichtlich gerührt und dicht am Wasser gebaut. Der Sprung ins Wasser kommt da gerade recht. Die Temperatur ist etwas niedriger als zu normalen Zeiten, wenn das Freizeitbad geöffnet ist. Doch Frank Lüneburg stört das nicht. Mindestens einmal die Woche hält er sich mit einer Trainingseinheit im Wasser fit. Dann spult „Lüni“ 1000 Meter ab. Für die Zeit, wenn das Wonnemar wieder öffnet. Hoffentlich bald.

Von Heiko Hoffmann