Wismar: Beliebter Angelsee lockt mit doppeltem Besatz

Bevor es ab Sonntag frostig kalt wird, sollen die Angler in Gröningsgarten noch mal auf ihre Kosten kommen. Am morgigen Sonnabend haben die Betreiber einen Sonderbesatz für den Forellenteich geplant. Wenn es hell wird, werden 850 Kilogramm Fische in den Angelsee gesetzt, kündigt Familie Lewerenz an.

„Das sind 1500 bis 1700 Fische“, sagt Harald Lewerenz. „Wir beziehen die Forellen aus Dänemark. Die haben das beste Fleisch.“ Nach dem Besatz soll der Angelsee über die doppelte Menge an Fisch verfügen. In dem rund ein Hektar großen Gewässer gibt es außer Lachs-, Regenbogen-, Gold-, Bach-, See- und Tigerforellen auch Saibling, Stör, Wels und Karpfen, die im Winter beißen.

Von Eisschicht befreit

Damit das Angel-Ereignis überhaupt stattfinden kann, musste der Teich in den vergangenen drei Tagen von einer dicken Eisschicht befreit werden. „Wir haben zwar eine Oberflächenbelüftung, die ihn eisfrei halten soll. Aber ein Gerät war ausgefallen“, informiert Harald Lewerenz. So waren Helfer im Einsatz, die die etwa acht Zentimeter dicke Eisschicht vom Boot aus zerkleinerten. Die Plusgrade tagsüber ließen sie ebenfalls schmelzen.

„Wir hoffen nun, dass viele Leute kommen“, sagt Lewerenz, „auch aus Greifswald und Neubrandenburg. Jetzt dürfen sie ja wieder.“ Er spielt auf den beschränkten 15-Kilometer-Radius an, der wegen des hohen Inzidenzwertes in den Landkreisen Vorpommern-Greifswald und Mecklenburgische Seenplatte verhängt worden war, inzwischen aber zurückgenommen wurde. „Wegen Corona können viele Stammgäste aus Lübeck, Hamburg und Berlin nicht kommen“, bedauert Lewerenz. „Auch unsere Events dürfen wir nicht durchführen und mal ein Schwein grillen.“

Acht Forellenarten

Deshalb sollen die Petrijünger aus der Region und dem Land durch doppelten Besatz an den Angelsee gelockt werden. Warum er so beliebt ist? „Der Forellenteich ist am meisten besetzt, verfügt über die größte Artenvielfalt allein schon mit sieben, acht Forellenarten und die Fische wiegen möglichst bis zehn Kilo“, erzählt André Griesberg, der ebenfalls leidenschaftlicher Angler ist. „Ich habe hier auch schon einen Stör, der mehr als 30 Kilo wog, und einen 1,80 Meter langen Wels herausgeholt“, erzählt der junge Mann stolz.

Das besondere Angelerlebnis bei doppeltem Besatz hat allerdings auch seinen Preis. Kostet die Tageskarte 30 Euro, haben Petrijünger am Sonnabend das Doppelte zu berappen. „Die Fische, die wir in den See setzen, kosten aber auch ein paar Tausend Euro“, erklärt Harald Lewerenz.

Wer Lust hat, sein Anglerglück mal auszuprobieren, kann vor Ort zwar Angel, Kescher und Pose ausleihen, muss sich aber vorher einen Touristenfischereischein besorgen. Den gibt’s auf Antrag im BürgerServiceCenter im Wismarer Stadthaus.

