Wismar

Am Ende war es zu befürchten, auch wenn die Hoffnung der Künstler und ihrer Fans groß war. Aber auch in diesem Jahr ist der Kunstmarkt in St. Georgen aufgrund der derzeitigen Infektionslage von der Hansestadt Wismar abgesagt worden – das zweite Mal in Folge. „Es ist jedoch geplant, diesen im Frühjahr 2022 nachzuholen“, verkündet Sabine Schmidtke aus der Pressestelle.

Die Aussteller hatten freudig auf diesen Termin hingearbeitet – in der Hoffnung, dass der Kunstmarkt in diesem Jahr durchführbar ist. „Es sind viele Waren entstanden, die aufgrund des Ausfalls nunmehr einen neuen Besitzer suchen“, erklärt Sabine Schmidtke und ergänzt: „Die Ausstellerinnen und Aussteller würden sich über einen persönlichen Besuch in ihren Geschäften oder auch eine telefonische beziehungsweise digitale Bestellung freuen.“

Geplant war der Kunstmarkt für das dritte Adventswochenende – vom 10. bis 12. Dezember. Er gilt als einer der schönsten Märkte in Norddeutschland, auf dem professionelle Künstler und Kunsthandwerker ausstellen und ihre Waren anbieten. In diesem Jahr wäre es die 25. Veranstaltung gewesen.

Zuletzt fand der Kunstmarkt 2019 statt. Mehr als 55 Kunsthandwerker und Künstler waren seinerzeit zu Gast in Wismars St.-Georgen-Kirche. Glaskunst, Holzarbeiten, Keramik, Genähtes, Gefilztes und Gewebtes, Buchkunst, Drucke und Malerei – das Angebot war breit gefächert und durchweg hochwertig. Hunderte Besucher schauten vorbei.

Von OZ