Wismar

Eindringlicher kann der Appell nicht sein: „Lassen Sie keinen Ausbildungsplatz unbesetzt! Bitte geben Sie auch Bewerbern eine Chance, die Ecken und Kanten haben“, sagt Guntram Sydow, Chef der Schweriner Arbeitsagentur, in Richtung aller Personalverantwortlichen. Im Bereich der Schweriner Agentur, zu der auch der Geschäftsstellenbezirk Wismar gehört, gibt es derzeit 1013 unbesetzte Ausbildungsplätze. Zu den Top Fünf gehören Einzelhandelskaufmann/-frau, Verkäufer/-in, Koch/Köchin, Restaurant- sowie Hotelfachmann/-frau.

Um in der Region um Wismar Perspektiven aufzuzeigen, startet die Arbeitsagentur am Donnerstag von 14 bis 18 Uhr die fünfte Auflage der Wismarer Berufs- und Ausbildungsmesse „Lernen und Arbeiten in Nordwestmecklenburg“. In der Markthalle können potenzielle Auszubildende und Arbeitssuchende mit Arbeitgebern ins Gespräch kommen. Mehr als 60 Aussteller des Landkreises – darunter Unternehmen, Verbände, Personaldienstleister, Kammern und Bildungsträger – stellen sich vor und präsentieren ihre Angebote an Arbeits- und Ausbildungsstellen sowie die Möglichkeiten der Aus- und Weiterbildung. Guntram Sydow sieht diese Messe auch als Chance für alle, die bislang noch nicht den passenden Job gefunden haben.

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen

Eine drohende vierte Corona-Welle kann dem Westmecklenburger Arbeitsmarkt bisher nichts anhaben. „Er bleibt trotz Urlaubszeit stabil“, erläutert Sydow. Die Arbeitslosenquote in Nordwestmecklenburg liegt derzeit bei 6,3 Prozent. Das ist Platz zwei in Westmecklenburg. Schlechter steht die Landeshauptstadt Schwerin mit 9 Prozent da, besser der Landkreis Ludwigslust-Parchim mit 5,8 Prozent. Insgesamt sind im Westen Mecklenburgs im Monat August 16 228 Frauen und Männer als arbeitslos registriert. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ist das ein deutlicher Rückgang von 1462 Arbeitslosen (8,3 Prozent). „Entscheidend für die weitere Erholung des Arbeitsmarkts ist, ob die Pandemie ohne neuerliche gravierende Einschränkungen kontrolliert werden kann“, so Sydow.

Auf den Geschäftsstellenbezirk Wismar geblickt, hat sich die Arbeitslosigkeit von Juli auf August um 97 auf 3290 Personen verringert – davon 1444 Frauen und 1846 Männer. Das sind 83 Arbeitslose weniger als vor einem Jahr. 452 Frauen und Männer haben sich im August neu oder erneut arbeitslos gemeldet. Gleichzeitig konnten aber 548 Personen ihre Arbeitslosigkeit beenden. Die Arbeitslosenquote lag im August bei 7,6 Prozent. Im Ranking aller neun Agenturbezirke bedeutet das den vorletzten Platz. Am besten steht Grevesmühlen da (4,8 Prozent), am schlechtesten die Geschäftsstelle Schwerin (9 Prozent).

Von Jana Franke