Wismar

Die gute Nachricht: Die diesjährige Berufsinfobörse für Schülerinnen und Schüler aus Wismar und dem Landkreis findet am 17. September von 8 bis 17 Uhr und am 18. September bis 14 Uhr statt. Aber: Sie wird anders, als die Organisatoren für das Jubiläumsjahr sich gedacht hätten.

Schüler und Wirtschaft verknüpfen

„Die Pandemie zwingt uns, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Nämlich darauf, die Schüler und die Ausbildungsbetriebe zusammenzubringen!“, kommentiert Landrätin Kerstin Weiss. „Wieso in die Ferne schweifen?“, wirbt sie dafür, die regionalen Angebote für Ausbildung und Studium zu nutzen. „Wir zeigen auf der Messe, welche Möglichkeiten es gibt!“

Dieses Jahr kommen „nur“ 43 Aussteller – in den Vorjahren waren es immer um die 70, die in der Wismarer „Alten Reithalle“ um die kommenden Schulabgänger buhlten. Nun reicht der Platz nicht für mehr. Abstände zwischen den Ständen müssen eingehalten werden. Die Mädchen und Jungen werden klassenweise und zu jeweils festgelegten Zeiten auf festgelegten Wegen durch die Halle gelotst.

Verschiedenste Berufsbilder und Betriebe

Die Liste der Betriebe und ihrer angebotenen Berufsbilder ist trotzdem lang. Zwischen Handwerk, Industrie, Studium, öffentlicher Dienst und Verwaltung, Gesundheitswesen und Co. ist einiges möglich. Die Ausbildungsbetriebe kommen aus der ganzen Region.

Im Außenbereich locken das Infomobil der Metall- und Elektroindustrie und der „GastroBurner-FoodTruck der DEHOGA“, die Küche im Zweitgenannten soll Gastronomie erlebbar machen, es werden „heiße Infos rund um das Thema Ausbildung und Karrierechancen im Gastgewerbe serviert“.

Verändertes Programm

Auch das Programm musste den Bedingungen und Möglichkeiten angepasst werden. Es gibt kein Bühnenprogramm und kein Catering. Es wird keine feierliche Eröffnung geben. „Teilnehmenden wird dringend empfohlen, eine Mund-Nasen-Bedeckung oder einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen“, heißt es im Hygienekonzept von Matthias Däubler vom Kreisjugendring.

Unschön: Der „Familiensamstag“, an dem sonst immer die Eltern mit ihren Schützlingen kamen, ist gestrichen. „Die Berufsinfobörse ist nur für angemeldete Personen“, informiert Peter Fröhlich, Leiter des Amtes für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten im Wismarer Rathaus.

Nicht alle Schulen machen mit

Sprich: Alle weiterführenden Schulen in Wismar und im Landkreis wurden angeschrieben, um mit ihren zukünftigen Abgangsklassen zur Berufsinfobörse zu kommen. Der Landkreis organisiert wieder den Bustransport für die Klassen aus dem Landkreis.

„Nicht alle Schulen im Landkreis machen mit, aber der überwiegende Teil“, berichtet Kerstin Weiss. 1100 Mädchen und Jungen aus 20 verschiedenen weiterführenden Schulen werden erwartet, die aus dem Landkreis kommen vormittags, die städtischen Jugendlichen jeweils nachmittags. Im letzten Jahr sind über 2500 Besucher gekommen.

Virtueller Karrierenavigator

Auch das ist neu: Den Karrierenavigator für Schüler der Klassenstufe 10 bis 12, also Gymnasium, gibt es „nur“ virtuell, statt als Präsenzveranstaltung mit der Möglichkeit des persönlichen Gesprächs. „Wir haben die Chance der Pandemie genutzt und Videos produziert“, erklärt Matthias Körber vom Unternehmerverband.

Sechs Videos sind so entstanden und können auf YouTube angeschaut werden. Videos zum Thema „Wanderjahre“ erzählen vom Auslandsjahr oder dem freiwilligen sozialen Jahr nach dem Abitur. In der zweiten Videoreihe „Einstieg in die Berufswelt“ berichten Azubis aus der Region über ihre Erfahrungen.

In der Reihe „Das Studium als Sprungbrett“ geht es um das „normale“ und das duale Studium. Die Videos können über QR-Codes im Veranstaltungsflyer abgerufen werden.

Weniger Berufsschüler

„Die Pandemie wirkt sich auch auf die Berufsschule aus, wir haben jetzt ein Viertel weniger junge Menschen im ersten Ausbildungsjahr als vorher“, weiß Holger Stein vom Berufsschulzentrum Nord und als Vertreter des Arbeitskreises Schule-Wirtschaft, der zusammen mit dem Kreisjugendring Nordwestmecklenburg Veranstalter der Messe ist.

Holger Stein, gerade im „Homeoffice“, berichtet, dass die Pandemie auch im aktuellen, gerade gestarteten Ausbildungsjahr für Veränderungen gesorgt hat. „Die Industrie ist eingebrochen, aber das Handwerk hat Zahlen wie eh und je, im Handel gibt es Nachholbedarf.“

Bewerbermarkt

Guntram Sydow, Leiter der Agentur für Arbeit Schwerin, hat die aktuellen Zahlen für das frische Ausbildungsjahr und den Landkreis: „Wir hatten 887 gemeldete Ausbildungsstellen und 715 Bewerberinnen und Bewerber. Wir haben also weiterhin einen Markt, wer flexibel ist und die richtigen Schulnoten hat, kann seine Traumausbildungsstelle finden.“

Die „Top 5“ der Ausbildungsberufe aus Sicht der Jugendlichen: Verkäuferin, Kauffrau oder Kaufmann im Einzelhandel, Kfz-Mechatroniker, Fachlagerist und Tischler. Über den Handwerksberuf auf Platz 5 freut sich Guntram Sydow besonders. „Das sind die Interessen der jungen Menschen.“

Von Nicole Hollatz