„Was ist los mit den Jugendlichen? Warum ziehen sie sich zurück?“ Holger Stein, Leiter des Berufsschulzentrums Nord in Wismar, macht sich angesichts der sinkenden Bewerberzahlen Sorgen. „Die Ausbildungsangebote sind doch da, auch in der Corona-Pandemie“, erklärt er.

Weniger Anmeldungen zum Ausbildungsstart im Herbst

Nach dem ersten Lockdown im vergangenen Frühjahr gingen die Anmeldezahlen zum Ausbildungsstart im Herbst zurück. Noch immer gibt es laut Arbeitsagentur freie Lehrstellen. Weil er die zweite Welle hat kommen sehen, hat der Wismarer Arbeitskreis Schule-Wirtschaft die traditionelle Berufsinfobörse schon im September statt wie sonst im November veranstaltet – unter Auflage der Corona-Verhaltensregeln. Zwar nutzten etwas mehr als tausend Schüler das Informationsangebot. Aber sonst sind es doppelt so viele Besucher.

Tag der offenen Tür am 16. Januar fällt aus

„Wir hatten auf der Börse angekündigt, im Januar zum Tag der offenen Tür ins Berufsschulzentrum einzuladen. Den müssen wir jetzt absagen“, informiert Holger Stein. Am kommenden Sonnabend, dem 16. Januar, wollten er und seine Kollegen über die Ausbildungsmöglichkeiten zum Ergotherapeuten sowie in der Kranken- und Altenpflegehilfe informieren. Außerdem wollten die Pädagogen künftige Zehntklässler, die einen höheren Berufsschulabschluss anstreben, auf das Fachgymnasium orientieren. Die Bewerbungsfristen für alle drei Ausbildungsangebote enden am 28. Februar.

In eineinhalb Jahren zum Kranken- und Altenpflegehelfer

„Gerade Kranken- und Altenpflegehelfer werden dringend gebraucht“, sagt Stein. In der Pandemie habe sich ein zunehmender Bedarf an Fachkräften gezeigt. Für diese Berufsausbildung benötigen Jugendliche die Berufsreife (Hauptschulabschluss). Auch eine zweijährige Tätigkeit in der Kranken- und Altenpflegehilfe ist als Voraussetzung zulässig. Die anderthalbjährige Ausbildung umfasst 800 Theorie- und 1400 Praxisstunden. Letztere können in einem Krankenhaus, Seniorenheim oder bei einem ambulanten Pflegedienst geleistet werden.

Auch Ergotherapeuten werden dringend gebraucht

Auch Ergotherapeuten werden dringend gesucht. „Bedingt durch die Pandemie ist eine steigende Anzahl an Patienten zu verzeichnen“, verweist Berufsschullehrerin Heike Stammberger auf den Fachkräftebedarf und versichert: „Wir bieten eine qualitativ hochwertige Ausbildung in der Ergotherapie.“ Sie dauert drei Jahre und umfasst 2700 Theorie- und 1700 Praxisstunden. Voraussetzung ist, dass Schulabgänger die mittlere Reife (Realschulabschluss) oder einen höheren Schulabschluss vorweisen. Für beide Berufsausbildungen wird kein Schulgeld erhoben.

Berufsschullehrer informieren über Ausbildungsangebote

Schulleiter Holger Stein hofft, dass sich Jugendliche, die im Sommer die Schule verlassen, fristgemäß an der Beruflichen Schule bewerben. „Wenn sie Fragen haben, können sie sich jederzeit an uns wenden“, bietet der Schulleiter an. „Wir verschicken Flyer oder unsere Mitarbeiter kommen in die Regionalen Schulen.“ Zumindest für die Abschlussklassen darf ab heute wieder Präsenzunterricht stattfinden.

Das Informations- und Beratungsangebot der Beruflichen Schule gelte laut Stein bereits auch für die Berufsorientierung.

Am Fachgymnasium zum spezialisierten Wirtschafts-Abitur

Zehntklässler, die nach einem höheren Berufsschulabschluss suchen, können sich für das Fachgymnasium des Berufsschulzentrums bewerben. Es hat die Spezialisierung Wirtschaft und führt die Schüler in einer dreijährigen Ausbildung zum Abitur. „Sie haben wöchentlich fünf Stunden Unterricht in Wirtschaftslehre zusätzlich zum ,normalen‘ Abitur“, berichtet Holger Stein.

„Was ist los mit den Jugendlichen? Warum ziehen sie sich zurück?“ Holger Stein, Leiter des Berufsschulzentrums Nord in Wismar, macht sich Sorgen. Quelle: Nicole Hollatz

„Durch diese Vorbildung sind sie bestens auf ein wirtschaftliches Studium oder eine kaufmännische Berufsausbildung vorbereitet“, ergänzt sein Stellvertreter Uwe Segert. Bank- und Industriekaufleute könnten ihre duale Ausbildung möglicherweise sogar verkürzen. Mit dem Wirtschafts-Abi können Absolventen aber auch jedes andere Studium an einer Universität aufnehmen.

Präsenzunterricht für Abschlussklassen erlaubt

Die Azubis in Abschlussklassen und jene, die eine Zwischenprüfung absolvieren müssen, sowie die Fachgymnasiasten der 13. Klasse dürfen ab heute wieder zum Präsenzunterricht in die Berufliche Schule kommen. Das sind 20 Klassen in drei Schulgebäuden. Sowohl Lehrer als auch Schüler haben einen Mund-Nasen-Schutz im Unterricht zu tragen. Es sei denn, die Schüler können auf zwei Räume aufgeteilt werden. „Dann ist zwar der erforderliche Abstand gewahrt. Aber woher nehmen wir den zweiten Lehrer?“ Da es den nicht gibt, erläutert Uwe Segert, wird ein Pädagoge, wenn möglich, zwischen zwei Räumen pendeln.

Tablets für Distanzunterricht können geliehen werden

Alle übrigen Berufsschulklassen erhalten Distanzunterricht. Auch diese Umsetzung sei schwierig, berichtet Schulleiter Stein, „aber wir haben einen Weg gefunden, mit den Klassen zu kommunizieren“. Schüler, die weder Laptop, Tablet noch Smartphone haben, können sich ein iPad ausleihen. Der Landkreis habe Geräte zur Verfügung gestellt.

Außerdem würden einige Ausbildungsbetriebe ihren Azubis gestatten, am Firmenrechner zu arbeiten. Probleme bereitet mancherorts der fehlende Internetzugang, sagt Stein. Außerdem wünsche sich die Schule von mancher Firma, ihrem Auszubildenden die Zeit einzuräumen, so dass er den Distanzunterricht wahrnehmen kann.

