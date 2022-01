Wismar

Der Busverkehr in Wismar und Umgebung soll(te) attraktiver besser werden: mehr Busse, mehr Kilometer, bessere Angebote abends und an den Wochenenden, optimierte Linien, um schneller von A nach B zu kommen. Im März 2019 wurden die Ergebnisse einer Potenzialanalyse vom Landkreis und der Hansestadt präsentiert.

Drei Jahre später herrscht Ruhe. „Was wir jetzt erleben, ist Stillstand“, kritisiert Horsten Krumpen. Der Fraktionschef der Linken in der Bürgerschaft fordert einen Ausweg aus der Sackgasse.

Das neue Konzept sollte bis Ende 2020 umgesetzt sein, später bis Mitte 2021. Passiert ist nichts. Der Landkreis, zuständig für den ÖPNV in Nordwestmecklenburg, und die Hansestadt können sich bei der Finanzierung nicht einigen.

Keiner will die Kosten übernehmen

Mehr Service, mehr Kosten. Das war allen Beteiligten von Anfang an klar. Landkreis und Hansestadt wollten Verbesserungen und hatten die Analyse gemeinsam finanziert. Doch was ist Standard und muss vom Landkreis getragen werden, und was geht darüber hinaus und muss Wismar bezahlen? Das ist strittig.

Was das Konzept bringen soll(te) 138 000 zusätzliche Kilometer werktags in Wismar sieht die Potenzialanalyse von März 2019 vor. Mit 81 000 zusätzlichen Kilometern soll der Busverkehr in Richtung Zierow, Krusenhagen, Dorf Mecklenburg, Hornstorf und Lübow mehr Fahrt aufnehmen. Von drei Nachtlinien, einem besseren Angebot an den Wochenenden und von einer Industrielinie zum Haffeld ist die Rede. Als weitere Effekte des Konzeptes werden gepriesen: übersichtliches Liniennetz, schnelle und zum Teil häufigere Anbindung der Stadtteile an das Stadtzentrum sowie zum Klinikum, abgestimmte Umstiege, zum Teil erhöhte Taktung (zum Beispiel Kagenmarkt und Hanns-Rothbarth-Straße).

Wismars Vizebürgermeister Michael Berkhahn (CDU) sagt: „Derzeit ist weder der Landkreis noch die Hansestadt finanziell in der Lage, die Potenzialanalyse umzusetzen.“ Es sei nicht klar, „wer welchen Anteil der in Rede stehenden 900 000 Euro übernehmen muss“.

Landkreis: Spätfahrten sind Zusatzleistungen

Der Landkreis ist überzeugt, dass mit dem heutigen Angebot alle Anforderungen des Nahverkehrsplanes erfüllt werden. „Darüber hinausgehende Leistungen sind zum Beispiel Spät- und Nachtfahrten.“ Tino Waldraff, beim Landkreis zuständig für den öffentlichen Personennahverkehr, sagt: „Das Konzept beinhaltet die Erweiterung des ÖPNV-Angebotes im Wismarer Stadtverkehr um 20 Prozent gegenüber den aktuellen Verkehrsleistungen. Kalkuliert wurden dafür insgesamt zwischen 700 000 bis 900 000 Euro pro Jahr.“

Der Kreistag habe die Umsetzung der Ergebnisse der Potenzialanalyse mit der Bewilligung von Fördermitteln verknüpft. Waldraff: „Diese Fördermittelanträge wurden leider nicht bewilligt, dementsprechend hakt daran auch die Umsetzung.“

Neues Konzept für Nahverkehr erst 2025

Dem Eindruck, dass alles für die Katz ist, widerspricht der ÖPNV-Beauftragte des Landkreises: „Die Grundlagen der Potenzialanalyse werden in die Entwicklung des Nahverkehrskonzeptes 2025 einfließen.“ Dessen Fortschreibung soll 2022 beginnen. Es bleibe bei dem Ziel, die Entwicklung von Wismar zu berücksichtigen und den „städtischen Umlandraum besser an den Stadtverkehr Wismar anzubinden“. Waldraff: „Die Weiterentwicklung des Nahverkehrs ist für die kommenden Jahre eines der großen Themen.“

Während der Landkreis und die Hansestadt beim besseren Busverkehr für Wismar und Umgebung keinen Schritt vorankommen, wird schon am nächsten großen Rad gedreht. Für Westmecklenburg soll ein Verkehrsverbund her. Die Landkreise Nordwestmecklenburg und Ludwigslust-Parchim sowie die Landeshauptstadt Schwerin streben ein gemeinsames Ticket und abgestimmte Tarife an. In diesem Verkehrsverbund würden „dann die Erkenntnisse aus der Potenzialanalyse einfließen“, so Michael Berkhahn.

Die Linke will schnelle Verbesserungen

Für Links-Fraktionschef Horst Krumpen ist das alles zu unkonkret. „Wir können den Bürgern nicht anbieten, dass die Verbesserung des Stadtbusverkehrs noch Jahre dauert.“ Die Linke drängt auf eine schnelle Verbesserung und wollte erreichen, dass Wismar jeweils 500 000 Euro im Haushalt 2022 und 2023 zur Verfügung stellt, damit Nahbus zusätzliche Angebote realisiert.

Doch so weit will sich Wismar nicht aus dem Fenster lehnen. SPD-Fraktionschef Michael Tiedke hat den Kompromiss unterbreitet, dass die Bürgerschaft einen interfraktionellen Antrag vorbereitet. Damit soll Bürgermeister Thomas Beyer (SPD) der Weg für ein Gespräch mit Landrat Tino Schomann (CDU) geebnet werden, um aus der verfahrenen Situation doch noch herauszukommen.

Von Heiko Hoffmann