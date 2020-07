Wismar: Betrunkener begrabscht Frauen in Bar und verletzt Polizistin

Wismar

Ein Betrunkener hat in der Nacht zu Sonntag in einer Bar in Wismar mehrere Frauen belästigt und bei einem Polizeieinsatz auch eine Beamtin verletzt. Wie die Polizei mitteilte, begrabschte der Mann gegen 1.45 Uhr weibliche Gäste in einem Lokal am Holzhafen.

Die hinzugerufene Polizei nahm eine Anzeige wegen sexueller Belästigung auf und sprach einen Platzverweis aus. Der 24-Jährige entfernte sich daraufhin von der Bar, kehrte aber kurze Zeit später zurück. Als die Situation zu eskalieren drohte, riefen Gäste erneut die Polizei. Mehrere Besucher hielten den Mann fest, bis die Beamten eintrafen.

Anzeige

Als die Polizei den Platzverweis durchsetzen wollte, leistete der Betrunkene erheblichen Widerstand. Dabei wurde eine Beamtin leicht verletzt. Der Mann wurde gefesselt und in eine Ausnüchterungszelle gebracht.

Von OZ