Wismar

Als Moderatorin Bettina Tietjen vor einiger Zeit ihre alten Tagebücher wiederfand, war schnell die Idee für ein neues Buch geboren. Konfrontiert mit ihren früheren Träumen, Idealen und Ängsten als Teenager unternimmt sie nun in ihrem neuen Bestseller „Früher war ich auch mal jung“ eine aufwühlende Zeitreise zu ihrem früheren Ich und zu einer anderen Zeit.

Hugendubel-Filialleiter Volker Stein freut sich, nach mehr als zwei Jahren coronabedingter Pause endlich wieder eine attraktive Lesung in Wismar anbieten zu können. Um die Veranstaltung mit Bettina Tietjen am 17. Mai um 20 Uhr in St. Georgen möglichst sicher durchführen zu können, werden die Tickets unter 2G-Bedingungen verkauft und auf die voraussichtliche FFP-2-Maskenpflicht hingewiesen. Die Eintrittskarten sind ab sofort bei Hugendubel in Wismar für 20 Euro erhältlich.

Von Januar 1997 bis September 2007 war Bettina Tietjen gemeinsam mit Eva Herman Gastgeberin der Talkshows Stargeflüster und Herman und Tietjen. Bis heute moderiert sie die NDR-Sendung „DAS!“. Im September 2020 startete die Serie „Tietjen campt“, in der sie mit Prominenten an verschiedenen Orten zum Camping fährt. Auch auf der Insel Poel ist sie dafür schon gewesen.

Von OZ