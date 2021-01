Wismar

Leere Flaschen abgeben und den Erlös gleich dazu: Diese Spendenform praktizieren viele Wismarer beim Einkaufen und unterstützen damit den guten Zweck. Tausende Euro sind seit Beginn der Aktion im Sommer 2019 bereits zusammengekommen. Und täglich füllen sich wieder die kleinen Kästen am Pfandautomaten des Edeka-Marktes in der Schweriner Straße.

Dessen Chef Jens Meier hilft gerne. Mit der Großzügigkeit seiner Kunden kann er dem Tierheim in Dorf Mecklenburg und dem „Mittagstisch für Leib und Seele“ in der Wismarer Nikolaikirche regelmäßig finanziell unter die Arme greifen. Beide haben ihn nach Unterstützung gefragt, beide haben sie bekommen: Das Tierheim freut sich bislang über 3100 Euro, der Mittagstisch über 2500 Euro. „Es ist toll, was schon alles zusammengekommen ist“, bedankt sich Tierheim-Chefin Doreen Kuhn.

Dafür wird das Geld eingesetzt

„Die Kunden können selbst entscheiden, wofür sie spenden möchten“, erklärt Jens Meier. Die Spendenart habe er von einem Kollegen übernommen. Die sieht so aus: Neben dem Pfandautomaten sind zwei kleine Boxen angebracht – ein Behälter ist für das Tierheim, der andere für den Mittagstisch. Letzterer kocht zweimal in der Woche für Menschen, die sich finanziell nicht viel leisten können. „Zurzeit ist das wegen des Corona-Lockdowns leider nicht möglich“, bedauert Pastorin Antje Exner.

Neben dem Pfandautomaten hängen die beiden Spendenboxen. Quelle: Kerstin Schröder

Sie hofft, dass das Angebot bald fortgesetzt werden kann. Denn viele Menschen seien darauf angewiesen, etwas Warmes zu essen zu bekommen. Der Mittagstisch hinterlässt jährlich ein Minus von 5000 Euro in der Kasse. „Deswegen freuen wir uns sehr über jede Spende“, betont die Pastorin. Das Geld vom Supermarkt werde unter anderem für den Kauf ordentlicher Pfannen und die Reparatur der Dunstabzugshaube verwendet.

Das Tierheim setzt Spenden immer dort ein, wo sie aktuell gebraucht werden – zum Beispiel für Tierarzt-Kosten oder Spezialfutter. Die Tierarzt-Kosten sind jedes Jahr enorm, denn es gibt viele Extrem-Fälle. Die müssen behandelt werden, weil ihre Besitzer sie misshandelt oder sich nicht um sie gekümmert haben. Auch zwei Kangals haben so ein trauriges Schicksal erlebt. Ende vergangenen Jahres sind die Hirtenhunde ins Tierheim geholt worden. Ihr Besitzer hatte sie in einen Verschlag eingesperrt und nicht nach draußen gelassen.

Kangal-Hirtenhunde beschlagnahmt

Sie – das sind die Geschwister „Sina“ und „Charly“. „Die Kangal-Mischlinge sind aufgrund schlechter Haltung beschlagnahmt worden“, berichtet Doreen Kuhn. Dass die Tiere kaum Kontakt zur Außenwelt hatten, macht sich in ihrem Charakter bemerkbar: Aggressiv sind beide nicht – weder gegenüber Menschen noch gegenüber anderen Hunden.

Die Kangals sind stattdessen das genaue Gegenteil: extrem zurückhaltend. Vor allem „Charly“ ist sehr ängstlich in für ihn neuen Situationen. Seine Schwester ist ein bisschen mutiger und ziemlich verschmust. Wie viele Hunde, lässt auch sie sich gerne kraulen. „Langsam gehen beide schon mit verschiedenen Menschen spazieren, was ein enormer Fortschritt ist“, freut sich Doreen Kuhn. Sowohl für „Sina“ als auch für „Charly“ sucht sie ein neues Zuhause.

Tierheim-Chefin Doreen Kuhn und Mitarbeiter Karsten Gums mit den Kangals „Sina“ (vorne) und „Charly“ Quelle: Kerstin Schröder

Es kommt viel Arbeit auf die neuen Halter zu. „Stellen Sie sich vor, ein Welpe hält bei Ihnen Einzug, der auch noch nicht sonderlich gut geprägt ist“, verdeutlicht Doreen Kuhn die Herausforderungen. Für „Sina“ wünscht sich das Tierheim-Team eine Familie mit Haus und Grundstück (mindestens 1000 Quadratmeter) und engem Familienanschluss.

„Eine reine Außenhaltung kommt nicht in die engere Wahl“, betont Doreen Kuhn. Verantwortungsvolle, größere Kinder wären kein Problem. Schön wären auch Erfahrungen mit Herdenschutzhunden. Das Gleiche gilt für ihren Bruder „Charly“. In seinem Fall wäre es außerdem toll, wenn eine souveräne Hündin bereits im Haushalt lebt, an der er sich orientieren kann.

Sagen dem Edeka-Chef Jens Meier (2. v. l.) Danke: Meike Gutzmann (l.) und Doreen Kuhn (r.) vom Tierheim und Pastorin Antje Exner Quelle: Kerstin Schröder

Wer Interesse an den beiden Hunden oder anderen Tieren hat, kann sich telefonisch melden unter der Nummer 03841 / 790179.

Von Kerstin Schröder