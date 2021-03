Wismar

Vor dem Zeughaussaal warten Frauen und Männer geduldig auf Einlass. Sie wollen Blut spenden. Auch Silvia Roeschert aus Zierow und Martina Bieder aus Weitendorf haben sich eingereiht. „Wenn’s zeitlich passt, sind wir viermal im Jahr dabei. Öfter dürfen wir Frauen nicht“, sagen sie. Beide geben schon seit einigen Jahren von ihrem Lebenssaft ab.

Bei Silvia Roeschert ist es die 55. Spende, wie sie später von Schwester Heidrun erfahren wird. Einerseits Gutes tun und anderen Menschen helfen, ist ihr Beweggrund. „Andererseits tun wir uns selbst auch was Gutes. Unser Blut wird jedes Mal untersucht, da lassen sich unter anderem Entzündungen im Körper feststellen“, sagt Silvia Roeschert.

Nur vier Blutspenden gleichzeitig

Vier Spender dürfen gleichzeitig zum Aderlass gebeten werden. Die Mitarbeiter des DRK-Blutspendedienstes desinfizieren die Liegen nach jeder Spende. Der große Saal bietet viel Platz, um den erforderlichen Abstand in Corona-Zeiten einzuhalten. Tische und Stühle stehen weit genug auseinander, damit sich die Spender ausruhen und etwas trinken können. „Wir sind froh, dass wir den Zeughaussaal nutzen dürfen“, sagt Schwester Heidrun, die Leiterin des DRK-Teams. Auch im Wismarer Theater fanden schon Blutspendeaktionen statt. Vorher wurde ein Raum am Hanse-Klinikum genutzt, der wird jetzt als Testzentrum gebraucht.

Weniger Spendelokale wegen Corona

„Leider sind uns aufgrund der Pandemie zahlreiche Spendelokale weggebrochen, in denen wir aktuell coronabedingt keine Blutspendetermine anbieten können“, bedauert Marketingleiter Nico Feldmann. „Zudem sind aufgrund der erweiterten Hygieneanforderungen auch die Anforderungen an geeignete Räumlichkeiten gestiegen. Daher sind wir froh, dass die Spendebereitschaft in der Bevölkerung sehr gut ist. Dadurch können wir einen Teil der Verluste ausgleichen. Wir werden jedoch noch einen langen Atem benötigen, um die Versorgung mit lebensnotwendigen Blutprodukten in MV weiterhin sicherzustellen.“

Dauerspender aus Neukloster mit bisher 124 Blutspenden

Schwester Heidrun und ihre Kollegen bedanken sich bei jedem, der von seinem Blut einen halben Liter abgegeben hat. Es sind viele Dauerspender darunter, wie Michael Hoffmann aus Neukloster. Für ihn ist es die 104. Blutspende fürs DRK. „Das ist schon eine besondere Leistung, weil er noch so jung ist“, erklärt Schwester Heidrun. „Eigentlich kommen noch 20 Spenden für zwei andere Dienste dazu“, ergänzt der 52-Jährige. 1987 hat er begonnen, sein Blut zu spenden. „Das Wohl meiner Mitmenschen steht im Vordergrund. Aber es tut mir auch gut, mein Blutdruck geht durch den Aderlass runter.“ Außerdem sei es ihm als Altenpfleger wichtig zu wissen, dass seine Blutwerte gut sind. Drei Blutproben nehmen die DRK-Mitarbeiter von jedem Spender. Sie werden auf HIV und das Westnil-Virus untersucht und die Leberwerte kontrolliert. Alle über achtzehn Jahre, die gesund sind, dürfen Blut spenden.

Mehr als 20 Blutspendetermine pro Jahr in Wismar

Michael Hoffmann hat sonst auch in Neukloster Blut gespendet oder in Bützow und Grevesmühlen. „Er reist uns hinterher“, weiß Schwester Heidrun und lobt ihn als großes Vorbild. Auch aus Klütz ist ein Spender gekommen, um seinen Lebenssaft in Wismar abzugeben. In der Hansestadt werden laut Feldmann jährlich mehr als 20 Blutspendetermine angeboten. Das heißt, im Schnitt gibt es ungefähr alle 14 Tage eine Blutspendeaktion vor Ort.

So viele Menschen spenden Blut 1402 Frauen und Männer haben im vergangenen Jahr in Wismar Blut gespendet. 23 Termine bot der DRK-Blutspendedienst in der Hansestadt an. Im Schnitt kamen pro Termine 61 Spenderinnen und Spender. Davon waren 14 Prozent Erstspender.

Eine Blutspende kann drei Patienten helfen

„Die Spendebereitschaft der Menschen ist aktuell sehr gut und wir hoffen, dass dies so bleibt. Durch die notwendige Erweiterung der ohnehin schon hohen Hygieneanforderungen bei der Blutspende sollten die Spenderwilligen jedoch etwas mehr Zeit einplanen“, informiert Nico Feldmann. Tatsächlich war die Warteschlange im Wismarer Zeughaus schon so lang, dass die Menschen auf der Treppe standen. „Wir bitten um Verständnis dafür und weisen gleichzeitig darauf hin, dass es sich lohnt. Denn mit einer Blutspende kann bis zu drei Patienten geholfen werden.“ Auch in der Corona-Pandemie benötigen Menschen in Therapie oder in der Notfallversorgung weiterhin permanent lebenswichtige Blutpräparate. Bislang war der DRK-Blutspendedienst versorgungssicher. Nur im Mai haben die Konserven nicht ausgereicht.

Jeder Spender erhält eine Lunchtüte

Zusätzlich zum Dankeschön erhalten die Spender Kaffee und kalte Getränke sowie coronakonform ein kleines Lunchpaket, um ihren Kalorienhaushalt wieder aufzufüllen. „Wir haben uns jetzt auf bis zu siebzig Spender eingestellt“, berichtet Lysias Walter, einer der ehrenamtlichen DRK-Helfer, die die Versorgung gewährleisten. Bei den letzten Terminen kamen immer deutlich mehr als 50 Menschen, weshalb die Zahl der Lunchtüten erhöht wurde. Die Bilanz am Dienstagabend: In vier Stunden haben 68 Frauen und Männer Blut gespendet.

Von Haike Werfel