Wismar

Seien Sie bitte ehrlich: Woran denken Sie zuerst, wenn Sie das Wort „boxen“ hören? Harte Typen mit durchtrainierten Körpern im Ring, oder? Erst der zweite oder gar dritte Gedanke ist vielleicht bei Frauen. Boxen ist nur etwas für Männer? Darüber können Sophie Holter und Mia Lück nur lachen. Frauen stehen den Männern in Sachen Fitness, Selbstbeherrschung, mentaler Stärke, Taktik und Disziplin in nichts nach, meint das Duo. Regina Halmig ist im deutschen Frauenboxen das beste Beispiel.

Es lässt sich nicht leugnen, dass das Boxen traditionell eher als männlicher Sport gesehen wird. Auch beim Polizeisportverein Wismar (PSV) ist die Zahl der Boxerinnen eher überschaubar. Aber mit Sophie Holter und Mia Lück hat er zwei Damen in der Mitgliederliste, die nicht nur Spaß an dem Sport haben, sondern auf Landes- und nationaler Ebene auch richtig abräumen – zuletzt bei den Deutschen Meisterschaften in Wittenburg: Die 16-jährige Sophie (U17) wurde in der Gewichtsklasse bis 57 Kilogramm Dritte, die 19-jährige Mia (U22) in der Gewichtsklasse bis 60 Kilogramm Zweite.

Erfolgreiches Jahr für den PSV

Die Freude ist nicht nur bei ihnen, sondern auch bei den PSV-Trainern Ingolf Kappell und Manfred Spieß groß. „Wir haben schon lange nicht mehr das erreicht, was wir in diesem Jahr geschafft haben“, resümiert Kappell. Der Cheftrainer und Leiter der Abteilung Boxen beim PSV schickte im Oktober neun Sportler zur Landesmeisterschaft nach Rostock und Neubrandenburg. Alle landeten auf dem Treppchen – fünf Boxer wurden Landesmeister, darunter Mia, und vier Vizelandesmeister, darunter Sophie. „Und dann das tolle Ergebnis bei den Deutschen Meisterschaften. Ich bin begeistert von meinen Mädels.“

„Seine Mädels“ haben die Verbindung zum PSV nie aufgelöst – und das, obwohl sie jetzt beide in Schwerin sind. Sophie und Mia trainieren im Landesleistungszentrum. „Der PSV bleibt unser Heimatverein. Nur durch ihn haben wir so viel erreicht“, schätzt Sophie ein. „Wir sind hier großgeworden, das geben wir nicht auf“, ergänzt Mia. Die Zugehörigkeiten sind klar geregelt: Steigen sie auf Landesebene in den Ring, kämpfen sie für den PSV, auf deutscher Ebene für Mecklenburg-Vorpommern und auf internationaler Ebene für Deutschland.

Lebensmittelpunkt in Schwerin

Durch ein sogenanntes Sichtungstraining in Wismar hat das Duo die Empfehlung für die Landeshauptstadt bekommen und den Weg dorthin gefunden. Sophie ist seit drei Jahren vor Ort. Als ehemalige Realschülerin in Proseken bedeutete das aber auch, dass sie fortan in Schwerin die Schulbank drückt. „Ich bin in der Realschulklasse des Sportgymnasiums und die Woche über im Internat“, erzählt die junge Frau aus Hamberge. Im kommenden Sommer würde sie gern nach Abschluss der zehnten Klasse in die Gymnasiumklasse wechseln und später zur Polizei. Die Zensuren dafür hat sie – nur Einser und Zweier zeigt ihr Notenspiegel. Aber das allein zählt nicht, um in der Sportschule bleiben zu dürfen. Augenmerk wird auch auf die Kampfbilanz und ihr Verhalten im Training gelegt.

Ihr Alltag ist genau durchgetaktet: 6.30 Uhr Frühstück, 7.30 Uhr entweder eine Unterrichtseinheit oder Frühtraining. Schule hat sie bis 16 Uhr, dann geht es bis 17.30 Uhr erneut in die Sporthalle. Danach muss sie sich noch auf den nächsten Schultag vorbereiten. „Manchmal lerne ich auch in den Pausen für Tests. Sport steht im Mittelpunkt und alle anderen Fächer werden drumherum gebaut“, erklärt sie das Gebaren an der Sportschule. Auch fürs Wochenende gibt es Trainingspläne, aber deutlich abgespeckter, damit sich der Körper regenerieren kann.

Jeden Tag Training

Sophie boxt seit sieben Jahren, hat also mit neun Jahren begonnen – wen wundert es, wenn man einen Boxprofi und -weltmeister als Patenonkel hat. Von Artur Grigoryan gibt es exklusiv ein paar Tricks. Mias Weg war nicht so gerade wie Sophies. „Ich habe erst geturnt, dann war ich in der Leichtathletik-Abteilung, beim Taekwondo und wieder beim Turnen“, zählt die Wismarerin auf. Irgendwann schaute sie ihrem großen Bruder beim Boxtraining zu und war hin und weg. „Ich habe mitgemacht und war begeistert. Das Training ist abwechslungsreich und beansprucht alles.“ Boxen ist eine der ganzheitlichsten Sportarten überhaupt. Es wird nicht nur jeder Muskel des Körpers trainiert, sondern auch Ausdauer, Koordination und Reaktionsschnelligkeit.

Das Probetraining beim PSV war vor dreieinhalb Jahren, vor zwei Jahren kam dann die Anfrage aus Schwerin. Im Gegensatz zu Sophie hatte sich Mia entschieden, ihre Schule in Wismar weiterhin zu besuchen und lieber zwischen Wismar und Schwerin zu pendeln – jeden Nachmittag zum Training und abends zurück. Im vergangenen Jahr legte sie das Abitur am Gerhart-Hauptmann-Gymnasium ab und studiert nun in Rostock Sport und Biologie auf Lehramt. Studentenleben? Eher wenig. „Die Trainer in Schwerin sind sehr flexibel. Entweder fahre ich morgens vor den Vorlesungen oder vor dem Onlineunterricht zum Einzeltraining oder es findet nachmittags statt“, erzählt sie.

Frauenboxen erst seit 1996 legal

An ihren ersten Kampf im Ring erinnert sich Mia noch genau. „Ich war total aufgeregt. Aber als die erste Runde lief, war ich voll konzentriert und die Aufregung weg.“ Frauenboxen ist nicht überall angesehen. Das merkt sie vor allem bei internationalen Wettkämpfen. Die Konkurrenz ist nicht so groß wie bei den männlichen Kollegen. Das mag daran liegen, dass die männliche Boxgeschichte einfach viel weiter zurückreicht: Seit Mitte des 19. Jahrhunderts zählt Boxen offiziell zu den Kampfsportarten und ist seit 1901 olympische Disziplin – allerdings nur für Männer. An Frauen im Ring war seinerzeit gar nicht zu denken. Er war Männern vorbehalten. In Deutschland wurde Frauenboxen 1996 legalisiert und erst seit 2012 ist es eine anerkannte olympische Disziplin.

Dabei können Frauen ebenso einstecken – und das mussten auch schon Sophie und Mia. „Ein blaues Auge und Nasenbluten sind keine Seltenheit und gehören dazu“, gibt Sophie. „Der Adrenalinspiegel ist aber so hoch, dass ich manchmal gar nicht mitbekomme, dass ich blute“, erzählt Mia lachend. Nicht selten bekommen beide Fragen wie „ Hast du nicht Angst um dein Gesicht?“ zu hören. Aber wer austeilt, muss eben auch einstecken können.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Jana Franke