Wismar

So hat sich Doris Werth ihren Urlaub nicht vorgestellt. Eine schlaflose Nacht liegt hinter ihr. Weil es in ihrer Nachbarwohnung gebrannt hat, musste sie mit ihrem Mann und allen anderen Mietern im Neubaublock in der Erwin-Fischer-Straße 78 und 80 evakuiert werden. Insgesamt 33 Personen standen drei Uhr nachts auf der Straße. „Am meisten haben mir die drei Kinder in unserem Aufgang leid getan“, sagt Doris Werth, selbst Mutter und Oma.

Nach Angaben der Polizei war am 10. August gegen 2.25 Uhr ein Feuer in der obersten Etage des viergeschossigen Mehrfamilienhauses in der Nr. 80 ausgebrochen. „Wir sind von dem Lärm im Haus wach geworden. Als wir aus dem Fenster schauten, haben wir Qualm gesehen und sofort die Feuerwehr gerufen“, erzählt die Nachbarin.

Nachbarin Doris Werth hat durch den Türspion in die Brandwohnung gesehen, denn die Tür stand offen. Quelle: Haike Werfel

Eheleute werden zweimal aus dem Schlaf gerissen

Es ist nicht das erste Mal in dieser Nacht, dass die Eheleute aus dem Schlaf gerissen werden. Ihr Nachbar, 36 Jahre alt, lebt allein in der Wohnung. „Eine Bekannte kam und pochte gegen die Tür. Er wollte sie wohl nicht reinlassen, hat er dann aber doch und später wieder rausgeschmissen“, gibt Doris Werth wieder, was sie aufgrund der Lautstärke unfreiwillig mit anhören musste.

„Das nächste Mal wurden wir wach, weil’s im Haus mächtig geklirrt und gescheppert hat.“ Wie sich herausstellt, wurde versucht, die untere Scheibe der Hauseingangstür einzuschlagen. Die Bekannte ihres Nachbarn muss sich wohl auf diese Weise erneut Zutritt verschafft haben, vermutet Doris Werth. Denn wenig später habe sie wieder an seiner Wohnungstür geklopft und getrommelt.

Polizei hat zwei Einsätze in dem Mehrfamilienhaus

In der linken Wohnung des obersten Stockwerks in der Erwin-Fischer-Straße 80 brach das Feuer aus. Quelle: Haike Werfel

Die Polizei bestätigt auf Nachfrage, dass Beamte vor Ausbruch des Feuers zweimal im Einsatz gewesen sind. „Gegen 23 Uhr wurden wir gerufen, weil Sachen aus dem Fenster geworfen worden sein sollen“, berichtet Sprecherin Jessica Lerke. Die Beamten hätten dann eine PET-Flasche gefunden. Das zweite Mal wurde die Polizei gegen 1 Uhr informiert, dass die Haustür beschädigt worden sein soll.

Keine anderthalb Stunden später brennt es in der Nachbarwohnung von Doris und Karl-Heinz Werth. Sie schauen durch den Spion in ihrer Wohnungstür. „Die Tür nebenan stand offen. Wir haben gesehen, dass dort etwas so groß wie ein Kissen brennt.“ Die alarmierte Feuerwehr ist schnell vor Ort. 20 Mitarbeiter und Freiwillige der Berufs- und der Friedenshof-Feuerwehr sind zur Brandbekämpfung im Einsatz.

Zwei Leichtverletzte durch Rauchgas

Der 36-jährige Mieter in der Brandwohnung erleidet eine leichte Rauchgasvergiftung. Die zieht sich auch eine Polizeibeamtin im Rahmen der Evakuierungsmaßnahme zu. Beide werden ins Krankenhaus gebracht, können aber nach der Untersuchung wieder entlassen werden.

„Auch wir wurden am Rettungswagen untersucht, ob wir eine Rauchgasvergiftung haben“, sagt Doris Werth. Obwohl im Treppenhaus die Fenster am Dienstagvormittag sperrangelweit zum Lüften offen stehen, ist der beißende Brandgeruch noch nicht ganz verschwunden. Die Raumdecke in der obersten Etage und die Eingangstür zur Brandwohnung ist verrußt. Sie ist versiegelt. Löschwasser hat seine Spuren an der Wand des Hausflurs hinterlassen.

Vier Wohnungen zunächst gesperrt

Die Mieter der oberen vier Wohnungen dürfen die Räume in der Nacht nicht mehr betreten. Sie kommen bei Bekannten und Verwandten unter. „Ich bin zu meiner Freundin gegangen, sie wohnt auf der Straßenseite gegenüber. Mein Mann hat in unserem Garten übernachtet“, erzählt Doris Werth. Die Eheleute und auch die Mieter unter ihnen dürfen am Dienstag in ihre Wohnung zurückkehren. „Wir bekommen eine neue Eingangstür und der Flur wird gemalert“, berichtet Doris Werth. Sie ist aufgeregt und noch völlig mitgenommen nach dem nächtlichen Schreck. Und sie bangt, ob sie am Sonnabend zu ihrer Tochter nach Groß Molzahn im Amt Rehna fahren können. „Unser Enkel Lenny wird sechs.“

Schaden beträgt rund 100 000 Euro

Die Brandwohnung und die darunter sind derart beschädigt, dass sie nicht mehr bewohnbar sind. „Wir haben die Mieter in zwei Ausweichwohnungen in Wendorf untergebracht“, teilt Katrin Remer von der städtischen Wohnungsbaugesellschaft mit. Der entstandene Sachschaden wird auf 100 000 Euro geschätzt.

Kriminaltechniker Jens Gunia war am Dienstag zur Spurensicherung vor Ort. Die Kriminalpolizei ermittelt. Es besteht der Verdacht der schweren Brandstiftung.

Von Haike Werfel