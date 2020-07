Wismar: Brand in Mehrfamilienhaus gelöscht

Wismar

Am Freitag ist es gegen kurz vor 23 Uhr zu einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Wismar gekommen. Über den Notruf wurde der Polizei und der Feuerwehr starke Rauchentwicklung im Treppenhaus eines Gebäudes in der Straße An der Mole gemeldet.

Stromverteilerkasten der Brandherd?

Nach bisherigen Erkenntnissen geriet ein Stromverteilerkasten in Brand. Durch die Feuerwehr, die mit 24 Kameraden im Einsatz war, konnte das Feuer gelöscht werden. Alle elf Bewohner des Hauses wurden evakuiert und keine Personen wurden verletzt. Aufgrund des Schadens an der Elektrik und des Rauchs ist das betroffene Treppenhaus vorerst nicht nutzbar. Die Bewohner wurden anderweitig untergebracht.

Anzeige

Hoher Sachschaden

Die Brandursache ist derzeit nicht abschließend bekannt. Entsprechende Ermittlungen wurden eingeleitet. Der Sachschaden beträgt vermutlich mehrere zehntausend Euro.

Von RND