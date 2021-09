Wismar

Bierbrauen hat in Wismar eine lange Tradition. Heinrich Schabbell ist zum Beispiel im 16. Jahrhundert ein erfolgreicher Brauer gewesen. In seinem ehemaligen Garten gibt es nun wieder ein Braufest.

Mit einem Jahr Verspätung laden das Stadtgeschichtliche Museum der Hansestadt Wismar und die Braufreunde vom Braukombinat Wismar am Samstag, 25. September, von 10 bis 18 Uhr dazu ein. Der Garten des Museums wird zum Schauplatz des Brauprozesses eines Bieres nach alter Rezeptur. Dabei wird an die Tradition des Bierbrauens in der Schweinsbrücke 6/8 angeknüpft.

Am Ort des Geschehens wird nicht nur über das historische Bierbrauen gesprochen, die Museumsgäste können es live miterleben. Federführend für den Brauprozess sind die Wismarer Braufreunde. Die versierten Brauer werden dem Publikum die Abläufe des Brauens vom Maischen über das Temperieren bis zum Läutern erklären, Rohstoffe vorstellen und sicher den ein oder anderen Trick aus ihrer langjährigen Erfahrung verraten.

Kuchen und Bratwurst

Der Braukessel steht bereits im Museumsgarten. Musikalisch begleiten die Melodealers aus Rostock von 12 bis 16.30 Uhr das Brauen. Ein abwechslungsreiches Programm im Museum vermittelt Wissenswertes zum Bier und Brauen gestern und heute. Für das leibliche Wohl sorgen Schülerinnen und Schüler des Gerhard-Hauptmann-Gymnasiums mit Kaffee und Kuchen, die Braufreunde mit Bier und Getränken sowie die Freundinnen und Freunde des Rotary Clubs Wismar mit einem Bratwurststand.

Der Eintritt zur Veranstaltung kostet sechs Euro, ermäßigt vier Euro. Mit dem Kauf einer Eintrittskarte erhält jeder Gast eine Kostprobe Wismarer Bier. Es gelten die 3-G-Regeln: Testpflicht, wobei ein bestätigter oder begleiteter Schnell- oder Selbsttest ausreichend ist. Die Testerfordernisse gelten nicht für vollständig geimpfte oder genesene Personen, Kinder unter sechs Jahren sowie für regelmäßig getestete Schülerinnen und Schüler.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Workshop zum Bierbrauen

Wer den gesamten Brauprozess vom Anheizen des Kessels am frühen Morgen bis zum Abfüllen des Bieres am Abend miterleben und sich noch vertieftes Wissen aneignen möchte, der kann sich als Workshop-Teilnehmer anmelden. Der Workshop findet begleitend zum Braufest am 25. September statt. Er beginnt um 8 Uhr und klingt gegen 18 Uhr aus. Die Teilnahmegebühr beträgt 15 Euro. Sie beinhaltet den Eintritt zum Braufest. Die Anmeldung für die nur begrenzt zur Verfügung stehenden Plätze werden bis zum 20. September im Schabbell unter der Telefonnummer 03841/25 22870 entgegen genommen.

Von OZ