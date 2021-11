Wismar

Zur Corona-Lage an Schulen und Kitas, zur immer wahrscheinlicher werdenden Impfpflicht in Seniorenheimen und zur Umsetzung des neuen Corona-Regelwerkes hat Bürgermeister Thomas Beyer (SPD) am Donnerstagabend vor der Bürgerschaft Stellung bezogen.

Stadt betreibt drei Seniorenheime

Beyer erklärte: „In unseren Seniorenheimen gilt demnächst offensichtlich die Impfpflicht für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die unmittelbar an den Heimbewohnerinnen und Heimbewohnern arbeiten. Dies soll gesetzlich geregelt werden, wir haben es, wie alle anderen Pflegeeinrichtungen, umzusetzen. Ich selbst, das ist meine persönliche Auffassung, sehe dieses Herausgreifen einer Gruppe aus der Gesamtheit der Gesellschaft kritisch, sehr kritisch, aber das zählt nicht. Die Umsetzung hat zu erfolgen. Mögliche Konsequenzen will ich jetzt nicht herbeireden, diese aber nicht im Blick zu haben, wäre fahrlässig.“

Allein die Hansestadt betreibt in Wismar drei Pflegeheime: am Friedenshof, in Wendorf und an der Lübschen Burg.

Corona-Fälle an Schulen und Kitas

Der Bürgermeister ging auch darauf ein, dass die Pandemie verstärkt die Schulen in Wismar trifft. An sechs von sieben Schulen sind Corona-Fälle in der Schüler- und Lehrerschaft bekannt. Mit Stand Dienstag befanden sich zehn positiv gemeldete Schüler und zwei positiv gemeldete Lehrer in häuslicher Quarantäne.

Hinzu kommen neun Schüler in häuslicher Quarantäne als direkte Kontaktperson. Das trifft für Schulen in Trägerschaft der Stadt zu, also Grund- und Regionalschulen. Bisher finde an allen Schulen täglich Präsenzunterricht statt.

Bei den sechs Kitas der Perspektive Wismar gGmbH sind aktuell zehn Kinder und zwei Erzieher positiv auf das Coronavirus getestet worden und befinden sich in häuslicher Quarantäne.

Beyer: Vierte Corona-Welle hat besorgniserregende Ausmaße

Beyer: „Die vierte Corona-Welle hat besorgniserregende Ausmaße angenommen.“ Der Bundestag hat ein neues Infektionsschutzgesetz verabschiedet, auch die Corona-Landesverordnung ist mehrfach angepasst worden. Der Bürgermeister kritisiert: „Hektisch muteten all diese Entscheidungen der letzten Tage an“, obgleich die Fachleute schon seit Wochen und Monaten eindringlich warnen.

Vor Ort gebe es kaum Zeit, das neue Regelwerk umzusetzen. Außerdem werfe die Landesverordnung viele Fragen auf. „Eine Folge ist eine große Verwirrung und Unsicherheit bei der Bevölkerung. Eine gute und klare Kommunikation ist das nicht gewesen“, so Beyer.

Bürgermeister: „Es werden wieder mehr Menschen sterben“

Er zweifelt nicht an, dass gehandelt werden muss: „Wir leben mit der Tatsache, dass wieder mehr Menschen sterben werden.“ Daher appelliert er neben der Einhaltung der Regeln auch an die Eigenverantwortung. „Die Fachleute warnen uns, neben Impfen und Boostern, neben 2G und 2G plus, müssen auch Kontakte reduziert werden. Nicht auf null, nicht wie wir es im letzten Jahr hatten, aber dennoch deutlich reduziert.“

Beyer begrüßt die große Impfaktion von niedergelassenen Ärzten am 4. Dezember. Den Bürgerschaftssaal stelle er dafür gerne zur Verfügung. Beyer: „Wenn die Aktion erfolgreich läuft, steht dem nichts im Wege, weitere Aktionen zu starten und diese zu unterstützen.“

Der Rathauschef ging auch auf die seit Mittwoch bundesweit geltende 3G-Regel (geimpft, genesen oder getestet) am Arbeitsplatz ein. „Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter legen ihren Dienstvorgesetzten ihren Impfnachweis oder den Nachweis, dass sie genesen sind, vor. Dies wird dokumentiert. Tun sie es nicht, müssen sie sich jeden Tag unter Aufsicht und mit Dokumentation an einem zentralen Ort, nämlich im Rathaus, vor Dienstbeginn testen.“

Das Ordnungsamt kontrolliere die Einhaltung der Regeln in der Stadt je nach Anlass und stichprobenartig. Doch auch hier gelte, so Beyer: „Jeder Einzelhändler, jede Bankkauffrau, jeder Gastronom und jede Hotelkauffrau, jeder Händler auf dem Weihnachtsmarkt, alle, haben Eigenverantwortung zu übernehmen und strikt die Regeln einzuhalten.“

Von Heiko Hoffmann