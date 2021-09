Wismar

Eine wichtige Hauptverkehrsader in Wismar wird saniert: die Bürgermeister-Haupt-Straße. Sie führt vom Spaßbad Wonnemar, dem Theater und der Hochschule in Richtung A 20 und Schwerin – und andersherum. Die Baumaßnahme beginnt am Montag, 20. September. Bis Ende des Jahres werden die Fahrbahn und der Radweg auf einer Länge von etwa 1,2 Kilometer erneuert. Gebaut wird von der Hans-Grundig-Straße bis zur Schweriner Straße.

Geplant ist, die vorhandene Betonfahrbahn durch eine Asphaltdecke zu erneuern. Außerdem wird der Radweg gepflastert. Daneben wird auf der Südseite der Bürgermeister-Haupt-Straße, im Bereich Ossietzkyallee bis Schweriner Straße, ein Gehweg hergerichtet. Außerdem wird im gesamten Bereich die Straßenbeleuchtung erneuert.

Zwei entgegengesetzte Fahrbahnen

Der erste Abschnitt wird bis voraussichtlich Ende Oktober durchgeführt. Dabei kommt es zu Verkehrseinschränkungen: Aus vier Fahrbahnen werden während der Arbeiten zwei. Die Bürgermeister-Haupt-Straße wird ab der Hans-Grundig-Straße in Richtung der Schweriner Straße voll gesperrt, genauso wie die Zufahrt von der Ossietzkyallee. Der Verkehr wird in diesem Bereich auf die andere Seite umgeleitet. Dort werden zwei entgegengesetzte Fahrbahnen eingerichtet.

Im zweiten Bauabschnittes wird die Autofahrer dann auf die fertige Seite umgeleitet – ebenfalls mit zwei entgegengesetzten Fahrbahnen.

Ersatzhaltestelle wird eingerichtet

Der Busverkehr wird während der Baumaßnahme weiterhin durchgeführt. Vor der Hans-Grundig-Straße wird eine Ersatzhaltestelle eingerichtet, da es aufgrund der baustellenbedingten Verkehrseinschränkungen nicht möglich ist, die Bushaltestellen Sporthalle, Ossietzkyallee und Drewes Wäldchen in Fahrtrichtung Schweriner Straße zu bedienen.

Nicht erneuert wird der künftige Kreuzungsbereich für das neue Wohn- und Einzelhandelsgebiet auf dem ehemaligen Hevag-Gelände. Das erfolgt erst, wenn die Arbeiten an dem Komplex beendet sind. Dort entstehen Wohnungen, ein Einkaufszentrum, Parkplätze und ein Wohnmobilstellplatz. Kostenpunkt: mindestens 35 Millionen Euro.

Von Kerstin Schröder