Wismar

Zum bundesweiten Vorlesetag am Donnerstag lesen traditionell Promis und Engagierte in Kitas und Schulen, um den Nachwuchs für das schönste Hobby der Welt zu sensibilisieren: das Lesen. In die Wismarer Bertolt-Brecht-Schule kam zum 11. Mal Wismars Bürgermeister Thomas Beyer zum Vorlesetag, um einigen Schülerinnen und Schülern aus Klassenstufe 5 und 6 vorzulesen – mit Maske, Abstand und CO2-Warnmelder.

Die Tipps, welche Bücher für die Kids gerade geeignet und „in“ sind, kommen immer von den Fachfrauen der Stadtbibliothek. Fünf Bücher hatten sie ihm empfohlen, im Urlaub hat er sie gelesen und stellte sie nun seinen jungen Zuhörern vor.

Aus „Calypsos Irrfahrt“ von Cornelia Franz las er so spannend, dass das Buch nun bestimmt auf dem ein oder anderen Wunschzettel landet. Mission erfüllt, oder um es mit Beyers Worten zu sagen „Viel Spaß beim Lesen!“

Von Nicole Hollatz