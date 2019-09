Wismarer Bürgerschaft beschließt Liste mit 132 wichtigsten Vorhaben

Wismar

Die Bürgerschaft hat am Donnerstagabend die Prioritätenliste für die Investitionen der nächsten Jahre beschlossen – mit Ausnahme des Kurt-Bürger-Stadions. Die Liste umfasst insgesamt 132 Vorhaben, darunter den Bau und die Sanierung von Straßen und Schulen, die Entwicklung von Gewerbegebieten, Investitionen im kulturellen und im Sportbereich. Die Kosten betragen nach jetzigem Stand rund 185 Millionen Euro.

Basis für Haushaltsberatung

Die Verwaltung hält eine Priorisierung einerseits wegen der Vielzahl von Maßnahmen, die anstehen, für notwendig. Andererseits weil sich in der Vergangenheit bei fast jeder Baumaßnahme die Kosten im Zuge der Ausschreibungs- und Vergabeverfahren erhöht haben. Vertreter fast aller Fraktionen sehen in der Prioritätenliste eine wichtige Grundlage für die bevorstehenden Beratungen zum Doppelhaushalt 2020/2021.

Mit Priorität 1 sind 60 wichtige Vorhaben versehen, die bis zum Jahr 2023 realisiert werden sollen, etwa der Kreuzungsausbau Poeler Tor im Zuge der Eisenbahnunterführung in der Poeler Straße, die neue Zufahrtsstraße zur Werft, das Großgewerbegebiet Wismar-Kritzow, der Neubau der inklusiven Grundschule und die Brandschutzsanierung der Mehrzweckhalle.

CDU will Priorität 1 fürs Stadion

SPD-Fraktionschef Michael Tiedke beantragte, die dringend notwendige Sanierung des Umkleidegebäudes im Kurt-Bürger-Stadion auch mit Priorität 1 zu versehen, die übrigen Häuser aber in der Priorität 2 zu belassen. Der Vorschlag wurde nicht angenommen. Nach Ansicht der CDU-Fraktion gehören sämtliche Gebäude im Stadion in die Priorität 1. Diese Änderung habe laut Hans-Martin Helbig ( CDU) auch der Sportausschuss beschlossen. Sie sei nicht berücksichtigt worden, erklärte Bürgermeister Thomas Beyer ( SPD), weil die Verwaltung einen kostengünstigeren Weg statt der ursprünglich mit 8,5 Millionen Euro geplanten Maßnahme gefunden habe.

Demnach soll der Umkleidetrakt mit Sanitäranlagen nicht mehr ersetzt, sondern so schnell wie möglich saniert werden. Denn das Stadion wird auch für den Schulsport genutzt. Ein Neubau würde viele Unwägbarkeiten bedeuten, sagte Beyer. Den privat genutzten Teil der Bestandsgebäude will die Stadt verkaufen. Verhandlungen dazu laufen. Die übrigen Gebäude sollen laut Priorität 2 der Liste später instand gesetzt werden.

Sanierung für 2021/22 geplant

„Wenn der Haushalt 2020 genehmigt ist, beginnt die Planung fürs Umkleidegebäude. Das Geld dafür ist vorhanden“, erläuterte Senatorin Heike Bansemer ( SPD), Leiterin der Finanzverwaltung, das Vorgehen. Damit das Haus leer gezogen werden kann, wird ein Container aufgestellt. In den Jahren 2021/2022 soll die Sanierung erfolgen. Dieser Kompromiss würde 2,2 Millionen Euro kosten. Dafür wolle die Stadt einen Kredit aufnehmen – „so gering wie möglich“, sagte Heike Bansemer – und Fördermittel einwerben. Die Verwaltung könnte die Maßnahme nach Ansicht des Bürgermeisters in der Prioritätenliste so weit wie möglich nach vorne ziehen.

Trotz dieser vorgeschlagenen Lösung bestand die CDU auf der Priorität 1 fürs Kurt-Bürger-Stadion. „Damit hat die Verwaltung größere Chancen, dass das Innenministerium den Kredit genehmigt“, begründete Siegfried Ballentin. „Wir befinden uns in der Haushaltssicherung“, mahnte FDP-Fraktionschef René Domke. Er beantragte, die Prioritätenliste ohne das Stadion zu beschließen. Bis zur Oktobersitzung soll die Verwaltung die Bürgerschaft „über die Auftrennung der Gebäude in Priorität 1 und 2 informieren und darüber, welche verkauft werden sollen.“ Mit knapper Mehrheit von 15 Ja- zu 14 Nein-Stimmen bei sechs Enthaltungen folgten die Stadtvertreter dem Vorschlag.

Schulausstattung vorgezogen

Außerdem stimmten die meisten einer Prioritätenverschiebung zu, die die Für-Wismar-Fraktion anregte. 25 000 Euro sind ziemlich am Ende der Liste in Priorität 3 (nach 2023) für die Ausstattung von Schulen vorgesehen: 15 000 Euro für fünf Anlehnbänke in der Ostsee-Schule in Wendorf und 10 000 Euro für zwei Sitzgruppen in der Grundschule am Friedenshof. „Diese Investitionen sollten Priorität 2 erhalten“, schlug Bürgerschaftspräsidentin Sabine Mönch-Kalina ( FW) vor. Das Geld ist gegebenenfalls von den 70 000 Euro abzuziehen, die im nächsten Jahr für neue Möbel im Bürgerschaftssaal vorgesehen sind ( Priorität 2).

Von Haike Werfel