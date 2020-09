Die Piratenpartei will in der Wismarer Bürgerschaft eine neue Diskussion zur Gestaltung des Marktes anregen. Viele Wismarer wünschen sich mehr Bäume und Bänke. Das unwegsame Pflaster gehöre für viele jedoch zum Bild der Welterbestadt.

Diskussion in Bürgerschaft - Mehr Grün und weniger Autos? Bürgerschaft Wismar redet über Pläne für den Marktplatz

