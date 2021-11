Wismar

Wer wird neue Präsidentin oder neuer Präsident der Wismarer Bürgerschaft? Nach dem Rücktritt von Amtsinhaberin Sabine Mönch-Kalina (Für-Wismar-Forum) geht es am Donnerstag, 25. November, um die Nachfolge. Gewählt wird im Theater. Es dürfte spannend werden. „Die Gerüchteküche läuft heiß“, sagt ein Fraktionschef.

SPD nominiert Michael Tiedke

Einzig die SPD-Fraktion geht mit einer klaren Ansage in die Sitzung. Michael Tiedke bewirbt sich um das Amt. Verworren ist dagegen das Bild bei der CDU. Eigentlich gibt es keinen Kandidaten. Doch der Name von Sigfried Rakow fällt häufig. Der Bürgerschafts-Vizepräsident selbst schließt eine Kandidatur nicht aus.

Michael Tiedke bewirbt sich für die SPD-Fraktion um das Amt als Bürgerschaftspräsident. Quelle: privat

Sabine Mönch-Kalina hatte im August ihren Rücktritt erklärt. Der Liebe wegen zieht sie aus Wismar weg. Der Präsident der Bürgerschaft leitet die monatlichen Sitzungen und nimmt repräsentative Aufgaben für die Stadt wahr. Als stärkste Fraktion (zehn Sitze) hat die SPD Michael Tiedke nominiert. Der 43-Jährige ist verheiratet, hat zwei Kinder, ist Datenschutzbeauftragter und Personalratsvorsitzender beim Schweriner Bildungsministerium. Und, Tiedke ist ausgebildeter Mediator.

Tiedke will nicht auf Stimmen der AfD angewiesen sein

Im Vorfeld der Sitzung wirbt der SPD-Fraktionschef bei den anderen Fraktionen um Zustimmung. Mit einer Ausnahme. „Ich möchte nicht, dass hinterher gesagt werden kann, die Mehrheit ist nur zustande gekommen, weil die AfD das Zünglein an der Waage war.“ Seinen Fraktionsvorsitz würde er im Falle einer Wahl abgeben. Tiedke: „Das Amt als Bürgerschaftspräsident erfordert eine Neutralität, die ich als Fraktionsvorsitzender nicht haben kann.“ Wer die Nachfolge übernimmt, dazu lässt sich die SPD noch nicht in die Karten gucken.

37 Mitglieder der Bürgerschaft wählen

Bei 37 Bürgerschaftsmitgliedern ist im ersten Wahlgang eine qualifizierte Mehrheit von 19 Stimmen erforderlich. Später reicht eine einfache Mehrheit. Alles ist denkbar. Von der Wahl Tiedkes im ersten Anlauf bis zu einer Überraschungskandidatur. Im Vorfeld fallen die Namen von Sigfried Rakow und sogar vom früheren Bürgerschaftspräsidenten Gerd Zielenkiewitz (Für-Wismar-Forum). Es gibt Stimmen, die neben SPD-Bürgermeister Thomas Beyer nicht auch noch einen SPD-Bürgerschaftspräsidenten haben wollen. In der nächsten Woche treffen sich alle Fraktionen zu ihren Sitzungen. Dann werde die finale Strategie besprochen, ist von allen Seiten zu hören.

37 Stimmen Darüber, wer Präsidentin oder Präsident der Bürgerschaft wird, entscheiden Wismars gewählte Stadtpolitiker. Gewählt wird am Donnerstag, 25. November. Die Sitzung der Bürgerschaft beginnt um 17 Uhr im Theater. 37 Bürgerschaftsmitglieder bilden das Stadtparlament. Stärkste Fraktion ist die SPD mit zehn Mitgliedern. Danach folgen CDU und Die Linke (je sechs), AfD (vier) sowie Grüne, FDP und Für-Wismar-Forum (je drei). Fraktionslos sind Bernhard Schubach (Piraten) und Torsten Born (Freie Wähler).

Situation bei der CDU noch unklar

Die CDU (sechs Sitze) habe keinen Kandidaten. Damit sei auch nicht zu rechnen, so Fraktionschef Tom Brüggert. Tiedke habe sich der Fraktion vorgestellt. Das werde am Wochenende auf der Klausurtagung ausgewertet. Dort und spätestens bei der Fraktionssitzung am Dienstag werde die Marschrichtung besprochen. Von einer Kandidatur von Sigfried Rakow sei nicht auszugehen, so Brüggert.

Rakow selbst sagt: „Ich kann das noch nicht sagen, das hängt vom Verfahren ab“ und werde in der Fraktion besprochen. Seit drei Monaten führt er amtierend die Amtsgeschäfte. Denkbar erscheint, dass Rakow ins Rennen einsteigt, sollte sich für Tiedke am Donnerstagabend keine Mehrheit abzeichnen.

Linksfraktion: keine Parallele zur rot-roten Landesregierung

Für die Linken (sechs Sitze) sagt Horst Krumpen, dass seine Fraktion am Dienstag Tiedke und Rakow zu einer Vorstellungsrunde erwartet. „Der Ball liegt zunächst im Feld der größten Fraktion, das ist gute Tradition. Ob Herr Tiedke über die Mehrheit verfügen wird, da habe ich gewisse Zweifel.“ Für Parallelen zur rot-roten Landesregierung sieht Krumpen keinen Anlass. Er macht keinen Hehl daraus, dass ihn die Nähe der SPD-Fraktion zum Bürgermeister stört. Einen Überraschungskandidaten hält Krumpen für denkbar.

Jens-Holger Schneider (AfD, vier Sitze) will der Fraktionssitzung am Montag nicht vorgreifen. Dann werde alles final besprochen.

Bei den Grünen (drei Sitze) entscheide bei der Abstimmung jedes Fraktionsmitglied für sich, so René Fuhrwerk. Einen eigenen Kandidaten gibt es nicht, ein zweiter Bewerber sei ihm nicht bekannt.

Christian Speck (Für-Wismar-Forum, drei Sitze) erwartet „eine spannende Aktion. Wir halten uns raus, es gibt keinen Kandidaten von uns und keinen Fraktionszwang bei uns“. Er selbst hält Tiedke als Person geeignet für das Präsidentenamt. Speck: „Er ist einer, der zwischen den Fraktionen vermitteln kann.“

René Domke (FDP, drei Sitze) erwartet in der nächsten Woche noch einiges an Dynamik. Es werde viel telefoniert und diskutiert, das Für und Wider abgewogen. Mit einem eigenen Bewerber gehe die FDP nicht an den Start. Domke: „Ich bin noch unentschieden.“ Er schätze Tiedkes Art als integrierender Fraktionsvorsitzender, von daher wäre er ihm auf diesem Posten lieber. Andererseits ist auch er gespannt, wer SPD-Fraktionschef wird, sollte Michael Tiedke Präsident der Bürgerschaft werden.

Von Heiko Hoffmann