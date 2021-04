Wismar

Die Gaststätten sind seit November geschlossen, viele Einzelhandelsgeschäfte nach sechswöchiger Öffnungslockerung ebenfalls wieder. Die Bürgerschaft hat bereits mit einigen Beschlüssen auf die Einschränkungen reagiert. Jetzt will sie die stark betroffenen Gastronomen und Händler noch mehr entlasten. Sechs Fraktionen wollen in einer gemeinsamen Initiative erreichen, dass die Stadtverwaltung in diesem Jahr auf die Sondernutzungsgebühren für öffentliche Außenflächen verzichtet.

Interfraktioneller Antrag wird am 29. April beraten

Einen entsprechenden Antrag bringen die Fraktionen von SPD, CDU, Die Linke, Bündnis 90/Die Grünen, FDP und Für-Wismar-Forum in der Bürgerschaftssitzung am 29. April ein. Danach soll der Bürgermeister prüfen, ob die Stadt auf besagte Einnahmen verzichten kann. Sie betragen laut Pressesprecher Marco Trunk zwischen fast 62 000 Euro (in 2020) und fast 71 000 Euro (in 2019). Im vergangenen Jahr war Gewerbetreibenden, die die Sondernutzungsfläche wegen der Abstandsregelung erweitern wollten, die Gebühr dafür erlassen worden.

Begrenzte Möglichkeiten der Unterstützung

„Die Situation hat sich im Vergleich zum Vorjahr für den ortsansässigen Einzelhandel und die Gastronomie weiter zugespitzt“, begründet der SPD-Fraktionschef Michael Tiedke die Initiative. „Es ist absehbar, dass eine stufenweise Lockerung der Beschränkungen nur mit Vorgaben für die Einhaltung von Mindestabständen und Hygienevorschriften einhergehen wird. Hier gilt es zu reagieren.“ Tom Brüggert, Vorsitzender der CDU-Fraktion ergänzt: „Wir wollen den Händlern und Gastronomen zeigen, dass wir ihre Ängste und Nöte sehr wohl wahrnehmen und versuchen unser Möglichstes zu tun, um in dieser katastrophalen Situation zu helfen, auch wenn wir als Bürgerschaft nur begrenzte Möglichkeiten haben.“

Genauso sieht es Horst Krumpen: „Die Bürgerschaft hat entgegen der öffentlichen Meinung nicht viele Möglichkeiten, etwas in dieser Situation für den Handel und die Gastronomie zu tun, aber es ist ein kleiner Schritt, ein wenig zu helfen“, erklärt der Vorsitzende der Fraktion Die Linke.

Ehrenamtliche Politiker wollen zielführende Lösungen

Die zu erwartenden Vorgaben führen in den kommenden Monaten besonders in der Gastronomie zur Minderung der sonst üblichen Gästezahlen. Hinzu komme, dass Einnahmen durch den fehlenden Tourismus wegbrechen. Das sei mit Wiedereröffnung der Gaststätten kurzfristig nicht auszugleichen. Es sind laut Marcel Schröder zielführende Lösungen gefragt. „Wir müssen alle Möglichkeiten ausschöpfen, um den lokalen Händlern unter die Arme zu greifen“, unterstreicht der Chef der Fraktion Für-Wismar Forum.

Wenn Verzicht möglich, dann antragsfrei gestalten

Wenn der Verzicht auf die Sondernutzungsgebühren möglich sei, dann sollte die Gebührenbefreiung nicht an bürokratischen Hürden scheitern. „Die Unterstützung sollte allen Gewerbetreibenden antragsfrei gewährt werden und nicht nur denen, die von der Möglichkeit Kenntnis erhalten“, erklärt FDP-Fraktionschef René Domke.

René Fuhrwerk, Vorsitzender der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen betont: „Es ist ein wichtiges Zeichen, dass wir uns in dieser schweren Zeit zu einer gemeinsamen Initiative aller demokratischen Fraktionen in der Bürgerschaft entschlossen haben. Diese Krise bewegt uns alle und Lösungen sollten zusammen gefunden werden.“

Von Haike Werfel