Wismar: Campus im Winterlicht sorgt für schöne Momente in der Kälte 

Kerzenschein, der von glitzerndem Schnee reflektiert wird, gehört im westeuropäischen Kulturkreis noch immer zum Bild von Weihnachten und steht vor allem für den Wunsch nach winterlicher Ruhe und Besinnlichkeit, aber auch Vorfreude auf das Fest. Studierende der Hochschule Wismar haben sich mit dem Thema „Winter- und Weihnachtsbeleuchtung“ auseinandergesetzt. Ihre Interpretation ist jetzt auf dem Campus zu sehen – für jedermann. Bis zum 29. Januar wird das besondere Lichterlebnis täglich mit einer Zeitschaltung von 16 bis 22 Uhr in Szene gesetzt. Und das funktioniert so: In sieben Hochschulräumen sind Tageslichtprojektoren aufgestellt worden. Von diesen Geräten aus werden Muster auf die Böden sowie die Fassaden des öffentlich begehbaren Raums projiziert, um den nächtlichen Campus in winterliches Licht zu tauchen. Die Muster sind inspiriert von geometrischen und abstrakten Formen.

Kulturell geprägte Lichtsymbolik

Blick über die Schulter der indonesischen Studentin Elva Waniza bei einem Testlauf mit den Projektoren. Quelle: Hochschule Wismar/AS

„Licht spielt in der Kulturgeschichte eine große Rolle, insbesondere in der Theologie gibt es viele symbolische Verwendungen von Licht“, sagt Professor Thomas Römhild. Er hat die sechs Frauen und Männer der Master-Studiengänge Architektur und Architecturel Lighting Design angeleitet. Die menschlichen Vorstellungen von angemessenem Licht würden meist auf alten Traditionen basieren, die sich auf natürliche Lichtquellen wie die Sonnenscheibe, den Sonnenstrahl, das Feuer oder die einzelne Flamme beziehen und die Erwartungen an künstliches Licht bis heute prägen. In dem Seminar „Light and Symbols/Christmas Lighting for the campus“ sind die Beteiligten der Frage nachgegangen, ob es möglich ist, eine saisonale Beleuchtung auf Hochschulcampus zu implementieren. Und das ist es.

Geschenk an die Gemeinschaft

„Persönliche Erfahrungen der Teilnehmenden spielen in diesem Seminar eine besondere Rolle, weil die Lichtsymbolik kulturell geprägt ist“, so Bipin Rao, der als Werkstattleiter Licht die Studierenden betreut: Elva Waniza, Ksenia Karmolina, Maksim Dadin, Maria Llina, Martin Flugelman und Yuri Astakhov die aus Argentinien, Indonesien und Russland kommen, spielen mit Licht und Schatten. Sie sehen ihre Installation als Geschenk an die Hochschulgemeinschaft, deren Freunde und Besucher und so das Teilen von Momenten und das Zusammenkommen in der Kälte des Winters zu fördern.

