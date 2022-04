Wismar

Gibt es was zu fressen? „Sheila“ hofft auf ein Leckerli und wird nicht enttäuscht. Miquel Sperlich streut sich Haferflocken auf die Hand und hält sie der Kameldame hin. Ihr schmeckt’s, sie lässt keine Flocke übrig. Das Lama neben ihr hat hingegen keinen Heißhunger auf Getreide und rümpft nur die Nase. Die beiden Tiere gehören zu den Stars in der Manege des Circus Monaco. Der hat gerade sein Zelt in Wismar aufgebaut.

„Mal hat sie Lust, mal nicht“

„Sheila“ kommt nicht aus der Wüste, sondern ist in Deutschland geboren. „Und wie viele Menschen isst auch sie gerne Brot. Allerdings ist ihres trocken“, lacht Miquel Sperlich. Er hat die Stute nach der Geburt mit der Flasche versorgt, ist dafür mehrere Nächte lang alle zwei Stunden aufgestanden. „Ihre Mutter wollte sie zuerst nicht, aber dann hat sie ‚Sheila‘ doch noch angenommen“, erzählt der 33-Jährige. Inzwischen ist die Kameldame groß und trägt noch ihr dickes, braunes Winterfell. Das ist gespickt mit Stroh, in dem sie gerade gelegen hat. So ungekämmt trabt „Sheila“ natürlich nicht vor die Zuschauer. „Es dauert eine Stunde, sie zu putzen“, berichtet ihr Trainer. Mit ihrer Dressur habe er begonnen, als sie drei, vier Jahre alt war. Und obwohl das Tier inzwischen ausgebildet ist und kein Training mehr braucht, klappt bei den Vorführungen längst nicht alles, gibt Miquel Sperlich zu: „Mal hat sie Lust, mal nicht.“ Doch um Perfektion gehe es nicht. „Viele Zuschauer freuen sich schon, wenn sie ein Kamel in Echt sehen können.“

Fünf Ponys in der Manege

Pony „Pascha“ ist Teil der Wild-West-Show Quelle: Kerstin Schröder

Neben der sechsjährigen „Sheila“ und dem Lama, das während der Shows unter ihrem Bauch durchläuft, gibt es noch fünf Ponys. Mehr Tiere hält der Zirkus nicht. Sein Opa habe noch Elefanten gehabt, berichtet Miquel Sperlich. Doch nun setze man mehr auf Akrobatik und Unterhaltung. Er selbst ist verantwortlich für die Wild-West-Show, wirft mit Messern und Tomahawks. Üben muss er wie „Sheila“ auch nicht mehr. Wie gut sich beide verstehen, ist bis zum 18. April in den Shows von Donnerstag bis Sonntag zu sehen – jeweils ein Mal am Tag betreten sie dann die Manege. „Unsere Tiere können sich die Wismarer aber immer anschauen“, lädt Miquel Sperlich alle Interessierten ein, auf die Festwiese am Bürgerpark zu kommen.

Auf die sind zu den ersten Vorstellungen am vergangenen Wochenende nur wenige Gäste gekommen. Das hat das Team etwas überrascht. Denn bei ihren beiden vorherigen Stationen in Perleberg und Wittenburg – waren die Ränge immer sehr gefüllt. Für die Zirkusfamilie sind das nach der langen Corona-Zwangspause tolle Erlebnisse gewesen. Auf die hoffen sie auch in der Hansestadt, in der sie schon des Öfteren erfolgreich gastiert haben. „Verhungert sind wir hier noch nicht“, lacht der Zirkusmann. Und viel Mist losgeworden ist er hier auch schon. Kleingärtner holen sich die Hinterlassenschaften für ihre Parzellen ab. „Jeder kann das haben.“

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Tiere bleiben bis zum Tod

Miquel Sperlich bedauert, dass die Festwiesen in den Städten oft befestigt sind. „Früher gab es mehr Wiesen für unsere Tiere.“ Die bleiben auch bei der Familie, wenn sie zu alt sind für die Manege. „Dann werden sie auf dem Gelände unseres Winterlagers versorgt“, erklärt er. Das befindet sich wie der Hauptsitz in Lübtheen im Landkreis Ludwigslust-Parchim.

Wie er wachsen auch seine drei Kinder in das Zirkusleben hinein. Und sie sind bei den Aufführungen dabei: Justin (10) spielt einen Indianer in der Wild-West-Show, seine Schwester Darlin (11) zeigt Akrobatik auf den Seilen und die Jüngste, die siebenjährige Alicia, kann ihren Körper verbiegen wie eine Schlange. „Sie ist für das Showgeschäft gemacht, wenn sie auftritt, zieht sie sofort alle Blicke auf sich“, sagt der Vater stolz.

Auch sein Bruder und sein Cousin gehören zum Zirkusteam – das besteht insgesamt aus vier Männern, drei Frauen und fünf Kindern im Alter von 6 bis 13 Jahren. Gemeinsam stellen sie ein Familienprogramm auf die Beine mit Feuershow, viel zu lachen und Schnee. Ja, es schneit auch im Zirkuszelt. Am Ende der Vorstellung wird die Kunstschneemaschine angeworfen, damit es Flöckchen rieselt und die Kinder Schneebälle machen. Und sie können auch dicht an die Tiere heran – auch an Kameldame „Sheila“.

Nun fehlen nur noch die Gäste. In den Kitas der Stadt sind bereits einige Flyer verteilt worden, berichtet Miquel Sperlich. „Dort sind wir regelmäßig unterwegs, denn vor allem für die Kinder machen wir das.“

Öffnungszeiten und Preise In Wismar gastiert der Circus Monaco bis zum 18. April. Vorstellungen sind Donnerstag bis Sonnabend jeweils um 16 Uhr. Sonntags und am Ostermontag beginnen die Shows bereits um 14 Uhr. Freitag ist Familientag, dann zahlen Erwachsene Kinderpreise (12 Euro). Donnerstag und Ostermontag sind Omitage – Omis haben freien Eintritt. Der normale Eintritt für Erwachsene kostet 14 Euro.

Von Kerstin Schröder