Wismar: Colorado-Häuser werden später fertig – das sind die Gründe

Wismar

Die bunten Reihenhäuser mit ihren Giebeln im Baugebiet Lübsche Burg Ost sind ein Hingucker. Solch eine Architektur ist bisher einmalig in Wismar. Auch die ruhige Lage nahe des Tierparks und unweit von Bürgerpark, Hochschule und Westhafen hat die künftigen Eigentümer wohl überzeugt. Alle 25 der sogenannten Colorado-Townhouses sind bereits verkauft.

Seit Herbst 2020 sind die ersten Häuser bewohnt

Fertig sind allerdings bislang nur die ersten sechs Stadthäuser. Im Oktober 2019 war Baubeginn, seit Herbst 2020 wohnen die neuen Besitzer beziehungsweise zwei Mietparteien in den Zweigeschossern. Längst wollten auch die nächsten Eigentümer ihr neues Heim beziehen. Doch die Bauarbeiten haben sich im vergangenen Jahr erheblich verzögert. „Wir sind mindestens mit einem halben Jahr in Verzug“, sagt Nicolaus Wöhlk von der gleichnamigen Planungsgruppe aus Kühlungsborn. „Mit dem zweiten Bauabschnitt wollten wir ursprünglich noch im Dezember 2020 anfangen. Es wurde dann Mai.“

Das sind die ersten sechs Colorado-Reihenhäuser des ersten Bauabschnitts. Quelle: Haike Werfel

Baumaterial wurde knapp und teuer

Die Corona-Pandemie mit all ihren Auswirkungen habe auf dieser Baustelle die Arbeiten ins Stocken gebracht. Das habe damit begonnen, dass die polnischen Mitarbeiter der Baufirma nicht mehr nach Deutschland einreisen durften. Dann gab es Lieferschwierigkeiten beim Material. „Es waren keine Kunststofffenster mehr zu haben, weil die Produktion erdölbasiert ist“, nennt der geschäftsführende Gesellschafter ein Beispiel. Die orangefarbenen Kanalrohre gab es nicht mehr. „Sie sind ein Nebenprodukt der Kerosin-Herstellung. Die brach ein, weil keine Flugzeuge mehr flogen“, berichtet Wöhlk.

Das Problem der Holzknappheit, weil China und die USA alles aufkauften, ist hinlänglich bekannt. Auch der Engpass beim Baustahl. „Die Lieferzeit von Garagentoren hat sich von sechs bis acht Wochen auf vier Monate verdoppelt. Das ist völlig verrückt“, sagt der fast 70-Jährige. „Dafür fehlten Chips aus China und andere Zubehörteile.“ Als ob die Probleme nicht schon schlimm genug wären, sind Unbekannte auf der Baustelle eingebrochen und haben in mehreren Häusern Kabel gestohlen. Sie verursachten einen Schaden von rund 25 000 Euro.

Verzug wirkt sich auf nachfolgende Gewerke aus

Die Verzögerung der Arbeiten hatte zur Konsequenz, dass die nachfolgenden Gewerke nicht wie vereinbart auf der Baustelle eingesetzt werden konnten. „Handwerkerfirmen, die in der Terminkette gebunden waren, hatten zum späteren Zeitpunkt häufig andere Aufträge“, schildert der Architekt, der die Colorado-Townhouses entworfen hat. „Wir bauen in der Regel immer mit den gleichen, kleinen und mittleren Firmen aus der Region. Da gelten noch Handschlaggeschäfte“, berichtet Wöhlk. „Die Rechnungen bezahlen wir sofort und mit Skonto. Das ist nicht selbstverständlich.“ Deshalb würden die Firmen ebenfalls gerne mit der Planungsgruppe zusammenarbeiten. Es sei nicht leicht gewesen, in Wismar und Umgebung neue Firmen zu finden.

Hinzu kommt, dass pandemiebedingt Materialien nicht nur knapp, sondern auch teuer wurden. Die gestiegenen Baustoffpreise gehen laut Wöhlk zu Lasten des Investors, der Colorado 25 GmbH in Kühlungsborn. Das gelte für die Käufer der Reihenhäuser ebenso wie für die beauftragten Firmen. „Wir zahlen die Preise, die wir vor drei Jahren mit ihnen verhandelt haben“, versichert er.

In der Pandemie wurden Beschäftigte krank

In der Pandemie kam es verstärkt dazu, dass Beschäftigte ausfielen. Entweder waren sie selbst erkrankt oder in Quarantäne, weil Familienangehörige sich infiziert hatten oder Kinder mussten zu Hause betreut werden. „Es hat sich eins zum anderen addiert auf dieser Baustelle. Aber letztlich sind wir in der vertraglichen Verpflichtung zu liefern.“ Er wolle sich wegen des Coronavirus auf „höhere Gewalt“ berufen, kündigt Nicolaus Wöhlk an. Seit fast 50 Jahren arbeitet er auf dem Bau, aber so etwas habe er noch nicht erlebt. „Die Verzögerungen kosten Zeit, Ärger und Geld. Es ist eine ziemlich verfahrene Situation“, stellt er fest.

Voraussichtlich Ende April, so hofft der Diplomingenieur, werden die Häuser des zweiten von insgesamt vier Bauabschnitten fertiggestellt sein. Der Innenausbau sei in Gange, die Fußbodenheizungen seien verlegt, der Estrich zum Teil schon gegossen. Jetzt beginnen die Malerarbeiten. „Unser Ziel ist es, so früh wie möglich fertig zu werden.“

So bunt wird der zweite Bauabschnitt: Auf der Rückseite haben die Colorado-Häuser bereits ihren farbigen Fassadenanstrich erhalten. Quelle: Haike Werfel

Bis Jahresende sollte Reihenhausanlage fertig sein

Ursprünglich war geplant, einen Bauabschnitt zu beenden und den nächsten zu beginnen. Um Zeit aufzuholen, werde jetzt hintereinander gebaut, informiert Nicolaus Wöhlk. So sind im dritten Bauabschnitt bereits die Dachstühle auf den Rohbauten aufgesetzt, anschließend werden die Dächer gedeckt. In dieser Woche soll mit dem Einbau der Fenster begonnen werden.

Im vierten Bauabschnitt sind die Mitarbeiter der Rostocker Baufirma derzeit dabei, das Obergeschoss der Stadthäuser zu mauern. Dann stellen Zimmerleute die Dachstühle auf, die Dächer werden gedeckt. Er habe bereits die Fenster bestellt, sagt Wöhlk und hofft, dass sie dann auch pünktlich eintreffen. Geplant war ursprünglich, bis Ende des Jahres die Reihenhausanlage komplett fertigzustellen.

Fakten zum Projekt Die Colorado 25 GmbH in Kühlungsborn baut auf dem 6241 Quadratmeter großen Grundstück am Festplatz 25 farbige Reihenhäuser. Sie verfügen über eine Wohnfläche zwischen 112 und 142 Quadratmetern und haben vier oder fünf Zimmer. Auf der Rückseite stehen jeweils zwei Autostellplätze zur Verfügung, auf Wunsch auch mit E-Ladeanschluss. Zu jedem Haus gehört eine sonnige Rasenfläche und ein Schuppen. Ein Colorado-Townhouse kostet zwischen 339 000 und 375 000 Euro. Der Investor hat ursprünglich mit einer Summe von 8,6 Millionen Euro kalkuliert.

Von Haike Werfel