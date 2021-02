Wismar: Corona-Fälle in einer Grundschule und auf einer Geburtstagsfeier

Wismar

Der Freitag hat für Nordwestmecklenburg 20 gemeldete Corona-Neuinfektionen gebracht. 191 Menschen sind als infiziert in Quarantäne, inklusive Kontaktpersonen 780. Hinzu kommt leider auch ein weiterer Todesfall – eine Person ist vorgestern im Krankenhaus an den Folgen der Infektion gestorben.

Da weniger Fälle neu hinzugekommen sind, als hinten aus der 7-Tages-Inzidenz herausfielen, sinkt selbige um 7,6 auf 80,1. Damit behält Nordwestmecklenburg die zweithöchste Inzidenz in Mecklenburg-Vorpommern hinter Vorpommern-Greifswald (111,2).

Viele Fälle im privaten Umfeld

Rund drei Viertel der heutigen Meldungen war bereits als Kontaktperson in Quarantäne. In einem Fall aus dem Raum Wismar hat ein reger Verwandtschaftskontakte für inzwischen sechs Infektionen gesorgt: Nach einem positiven Fall sind heute weitere fünf dazugekommen.

Ebenfalls in Wismar sind 23 Kinder und zwei Lehrer der Klasse 4c der Rudolf-Tarnow-Grundschule in Quarantäne geschickt worden. Die Verfügung gilt zunächst bis 11. März. Grund ist ein positiver Covid19-Test bei einem Schulkind der Klasse.

Weil das Gesundheitsamt heute eine ganze Reihe von Verdachtsfällen zum Abstrichtest schicken musste, wird mit weiteren Fällen gerechnet. So könnte eine positive Infektion nach einer Geburtstagsfeier noch bis zu acht weitere Fälle nach sich ziehen.

Mehr als 10 000 Impfungen

Die Anzahl der britischen Virusvariante hat sich um weitere 20 auf 147 erhöht – unter anderem im Klützer Winkel ist die Mutation mittlerweile für einen großen Teil des Geschehens verantwortlich.

Bis zum 25. Februar sind in Nordwestmecklenburg 10 215 Impfungen durchgeführt worden, 6124 Erstimpfungen und 4001 Zweitimpfungen. Da der AstraZeneca-Impfstoff in der vergangenen Woche bei den Lieferungen an die Landkreise zu niedrigen Temperaturen ausgesetzt gewesen war, wurde ein zeitweiser Impfstopp angeordnet. Seit Anfang Woche finden wieder Impfungen damit statt. Wie das Landesgesundheitsministerium meldet, hat das Paul-Ehrlich-Institut Entwarnung gegeben: Es gibt bislang keine Hinweise, dass die Wirksamkeit des Impfstoffes durch die niedrigen Temperaturen verringert wurde. Personen, die in den Tagen bevor der Fehler in der Kühlkette entdeckt wurde eine Impfung mit AstraZeneca erhalten haben, können also zunächst beruhigt sein und werden regulär ihre Zweitimpfung erhalten.

Von OZ