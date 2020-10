Wismar: Corona-Fall an zweiter Grundschule

Wismar

Nach dem Gerhart-Hauptmann-Gymnasium (GHG) und der Seeblick-Grundschule hat nun auch eine dritte Schule einen Covid-19-Fall. In der Evangelischen Grundschule Robert Lansemann ist ein Schüler positiv getestet worden. Das Gesundheitsamt hat deshalb entschieden, dass die Kinder der Klassenstufe 5 und 6 bis zum 2. November in Quarantäne geschickt werden. Die Eltern wurden von der Schulleitung am Vormittag informiert.

Der Unterricht in den Klassen 1 bis 4 soll weitergeführt werden. Am Freitag ist geplant, dass eine Testung der Kinder und Mitarbeiter auf dem Schulgelände erfolgt.

Der Unterricht an der Seeblick-Schule konnte fortgeführt werden, weil sich eine Lehrkraft infiziert hatte und laut Gesundheitsamt keine Gefahr für die Schüler bestand. Am GHG sind zwei Lehrer und eine Schülerin positiv getestet worden. Die Achtklässler sind daraufhin in Quarantäne geschickt worden.

Eine Kita bleibt zu

Auch die Kita in Herrnburg bleibt vorerst geschlossen. Auch dort gibt es einen positiven Corona-Fall bei einem Kind. Betroffen sind 60 Mädchen und Jungen sowie neun Mitarbeiter. Die Quarantäne für sie gilt zunächst bis zum 4. November. Die Abstrichtests werden am Donnerstag, 29. Oktober, ab 10.30 Uhr in der Einrichtung von einem Abstrichteam des Landes durchgeführt.

Von OZ